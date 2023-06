Morte di Silvio Berlusconi, le ultime volontà del Cavaliere. L’ex premier e leader di Forza Italia si è spento all’etò di 86 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei familiari e nel mondo della politica e della televisione. Dopo circa due settimane dalla morte e dall celebrazione dei funerali avvenuti al Duomo di Milano, Repubblica ha reso noto alcuni dettagli sul testamento del Cavaliere lasciato ai figli. Poi la notizia delle ultime ore che tira in ballo anche Marta Fascina. Ma procediamo con calma.

Eredità di Silvio Berlusconi, cosa spetterà a Marta Fascina. Il ricco patrimonio dell’ex premier e leader di Forza Italia contempla come è giusto che sia una soddivisione dei beni tra i 5 figli, ma la notizia non si ferma a questo. Infatti come scritto da Repubblica, è emerso che per conoscere tutte le volontà di Silvio Berlusconi presenti nel suo testamento occorrerà pazientare ancora. Non sarà aperto prima del 29 giugno perché in quella data è prevista l’assemblea della Fininvest.

Leggi anche: “Ecco gli sciacalli”. Scoppia il caso dopo i funerali di Berlusconi, furia di Elena Guarnieri del Tg5





Eredità di Silvio Berlusconi, cosa spetterà a Marta Fascina? L’apertura delle ultime volontà del Cavaliere: fuori la data

E a proposito delle ultime volontà del Cavaliere, sempre delle ultime ore la notizia che tirerebbe in ballo anche Marta Fascina. Stando a quanto si apprende dalle indiscrezioni entro il 3 luglio è prevista l’apertura delle ultime volontà dell’ex premier mentre il 4 luglio sarà la volta della presentazione dei palinsesti di Mfe-Media For Europe, ovvero Mediaset di Berlusconi. Ma cosa spetterà a Marta Fascina?

In ballo ci sarebbe la permanenza o meno di Marta presso Villa San Martino ad Arcore. In attesa di scoprirlo, resta il fatto che, secondo una stima approssimativa, il patrimonio dell’ex premier (compresi gli immobili e tutte le aziende di cui Berlusconi era a capo) sarebbe intorno ai 6,7 miliardi di euro, che come si vociferava in principio dovrebbe essere redistribuita tra i cinque figli e l’incognita di Marta Fascina.

“L’attesa più importante è per il 61% di Fininvest, che secondo stime avrebbe un valore di circa 3 miliardi. Attualmente le quote della società sono divise ugualmente tra gli eredi, con il 7% ciascuno”, riportava alcuni giorni fa Il Corriere della Sera. Insomma, non resta che attendere ancora qualche ora e qualche giorno per scoprire cosa l’ex premier aveva previsto al momento della sua scomparsa.