Era in ritardo per andare a messa e per poco non succedeva una tragedia. Prima i soccorsi, poi scoppia la bufera. È successo durante la Dolomiti Race, una gara di ciclismo a Rivamonte, in provincia di Belluno nei giorni scorsi. “È un anno che lavoriamo a questo evento – raccontano gli organizzatori – abbiamo avuto tantissimi colloqui con le forze dell’ordine, con le amministrazioni della zona. E abbiamo trovato da parte di tutti tanto interesse, tanta disponibilità”.

>> “Oggi sposi, grazie Uomini e Donne”. L’ex Gemma Galgani si è sposato: nozze da favola a Venezia

“Quest’anno siamo tornati anche all’antico come percorso riproponendo le Dolomiti bellunesi in omaggio ai prossimi Giochi Olimpici di Cortina”. Doveva essere una bellissima giornata di festa, “purtroppo questo incidente – continuano – la offusca. Siamo convinti anche che, tutto sommato, è andata bene perché le conseguenze potevano essere ben più gravi”.





Belluno, 3 ciclisti travolti da una donna che andava a messa

E lo sanno bene un 34enne di Rovereto, un irlandese 49enne e un bolognese di 46 anni, travolti da una signora in macchina – che aveva affermato di essere di fretta perché doveva andare a messa. A raccontare qualche dettaglio in più ci pensa il Gazzettino che racconta come: “L’anziana signora, residente nella zona, a bordo di un’utilitaria, una Peugeot, ha così deciso di immettersi nella direzione opposta a quella della corsa”.

“E in una semicurva ha investito tre corridori, trasportati all’ospedale di Agordo con fratture varie. E la manovra dell’automobilista poteva avere conseguenze ben più gravi”. Le conseguenze più gravi le ha riportate Stefano Cecchini, classe 1978, un talento del ciclismo che qualche anno fa poteva passare nei professionisti.

Dopo aver inanellato una serie di vittorie nelle gran fondo europee, con vittorie alla stessa Sportful Dolomiti Race e alla Maratona des Dolomites. Cecchini ha riportato la frattura dell’omero, 30 punti sul volto e due denti in meno.