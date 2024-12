“Se n’è andato”. Mondo dello spettacolo in lutto, addio al parrucchiere dei vip: l’annuncio della figlia

È morto dopo una brutta caduta dal monopattino. Se ne è andato così, a 80 anni, Franco Strobel, molto conosciuto per aver in passato curato l’immagine di Maria Callas. L’uomo, molto noto per la sua attività di parrucchiere, ha avuto un incidente lo scorso 3 dicembre a Riva del Garda, in Trentino.

Franco Strobel stava percorrendo la strada provinciale 37 del Tombio quando, all’altezza del bivio per San Giacomo, ha perduto per cause non ancora chiarite il controllo del monopattino. L’uomo è caduto rovinosamente a terra e ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

La corsa in ospedale, l’agonia di tre settimane e poi la morte

Dopo la caduta dal monopattino Franco Strobel è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Chiara a Trento. È stato ricoverato in terapia intensiva per tre settimane, ma le sue condizioni non sono migliorate. Tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre Franco è morto.

Franco Strobel era noto per essersi preso cura dei capelli di nomi del calibro di Cristina Onassis, della famiglia Heineken e di Maria Callas, durante le riprese di “Medea”. Aveva iniziato a lavorare a 14 anni nella bottega di Michela Torboli in viale Trento. Poi aveva aperto il suo salone, Jet Set, nei primi anni Ottanta con la moglie Nadia, di origine veneziana.

Strobel ha lavorato nei grandi alberghi di Cortina, Venezia e Roma. Poi a St. Moritz, dove l’armatore greco Livanos decide di portarlo con sé per curare i capelli dei suoi ospiti vip. A Riva aveva continuato a lavorare come parrucchiere fino al 2012. Oggi lo piangono la moglie Nadia e la figlia Alessandra, i parenti e i tanti amici. “Fai buon viaggio papà. Ricorderemo per sempre il tuo sorriso” scrive la figlia.



