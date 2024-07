C’è una notizia su Camilla Suozzi, la ragazzina di 14 anni scomparsa una decina di giorni fa da Pianoro, in provincia di Bologna, dopo essersi allontanata a casa dei genitori. Ieri è stata avvistata a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini. L’annuncio sull’avvistamento della ragazza era arrivato dall’avvocata dell’Associazione Penelope Barbara Iannuccelli.

“Una signora l’ha vista in un bar e ha subito dato l’allarme. Era assieme ad un gruppo di adulti, motivo per cui riteniamo che sia in pericolo e che vada al più presto salvata e riportata a casa”, si leggeva. La conferma era arrivata anche dal sindaco del comune Filippo Giorgetti, che si era detto pronto a collaborare con le ricerche.

“Situazione pericolosa, con adulti”. Camilla, ansia sulla 14enne scomparsa: dove l’hanno vista





Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa telefona al papà in diretta a Pomeriggio 5

Oggi la clamorosa svolta. Martedì 2 luglio, dopo giorni di apprensione, Camilla Suozzi ha chiamato di sua spontanea i genitori. Dopo l’appello della madre e del padre, a Pomeriggio 5 News è arrivata la telefonata della 14enne. La conduttrice Simona Branchetti durante la puntata è riuscita a mettersi in collegamento con i genitori di Camilla ottenendo maggiori informazioni sul caso. La conduttrice e il pubblico del programma Mediaset sono rimasti senza parole per quello che stava accadendo, una telefonata che ovviamente nessuno si aspettava, a maggior ragione in diretta tv.

“Veramente incredibile, ci ha detto che sta bene. Non credo abbia visto la trasmissione, però subito dopo l’appello ci ha chiamato da un numero privato Sembra lontana da Rimini. Adesso è in treno e speriamo di riabbracciarla presto”, le parole della mamma di Camilla in collegamento con Pomeriggio 5.

“Lei è con qualcuno ma non ha voluto dire con chi è adesso. Non ci ha detto nulla. Adesso ha interrotto la telefonata e noi ci dobbiamo mobilitare. Lei è stata un po’ vaga nel discorso e ha parlato di questo ragazzo”, ha concluso la donna.