Terribile incidente stradale nella notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Attorno alle 3.00 si è verificato uno scontro all’altezza del chilometro 57, tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare in carreggiata interna. Dopo lo scontro la strada è stata interrotta per diverse ore per permettere agli agenti della polizia stradale di effettuare i rilievi del caso.

Sul luogo dell’incidente, dopo il terribile schianto, la carreggiata è rimasta chiusa per permettere anche agli operatori dell’Anas di ripulire la sede stradale dai detriti e rimuovere in sicurezza la cisterna coinvolta nel sinistro, con conseguente congestionamento del traffico veicolare in una delle arterie più trafficate della Capitale.

Incidente sul Gra a Roma, morto un uomo

Sul posto la sala operativa dei soccorsi, una volta arrivata la chiamata, ha inviato tre mezzi dei vigili del fuoco, le squadre 11A, 4A e il nucleo Crrc, il personale del Suem 118 e la polizia stradale. Come detto, il tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi agli agenti della polstrada. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi ma le forze dell’ordine dovranno capire la dinamica dell’incidente mortale. Inclusa anche l’ipotesi di un malore al volante. L’incidente ha coinvolto una cisterna e un’auto e nell’impatto è rimasto ucciso il conducente dell’autoarticolato.

Le squadre di soccorso sono state impegnate a lungo nelle operazioni di rilievo e messa in sicurezza della strada e ovviamente ci sono stati tanti disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate tra l’allacciamento per l’autostrada Roma – aeroporto di Fiumicino e la via del Mare. Così il numero delle vittime della strada tra Roma e provincia nei primi mesi del 2024 è salito a 68, una cifra davvero allarmante.