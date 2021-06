Enorme incendio in fabbrica: feriti, colonna di fumo denso. “Abbiamo chiesto di non uscire di casa”

Roletto, la centrale della Cia Technima del Torinese in fiamme. Le immagini sconcertano. Una colonna di fumo dopo gli scoppi avvertiti e riferiti da alcuni testimoni ai carabinieri. Fiamme nella Cia Technima, azienda produttrice di bombolette spray e vernici in via Santa Brigida a Roletto, nel Torinese. Il bilancio, al momento, vedrebbe due persone ustionate.

Prima gli scoppi poi una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. È accaduto nel torinese, a Roletto, quando ad alimentare le fiamme sarebbe stato con ogni probabilità lo scoppio di alcune bombolette di vernici presenti nella fabbrica. Non appena dato l’allarme, sul posto sono immediatamente sopraggiunti carabinieri, vigili del fuoco, 118 e polizia municipale.

Due persone ustionate e un intero stabilimento evacuato. Allarme e paura in via Santa Brigida a Roletto. In seguito all’incendio, sono state prontamente evacuate anche le due abitazioni limitrofe al luogo del rogo. Restano ancora operative ben cinque squadre dei vigili del fuoco e tre pattuglie dei carabinieri, oltre ai tecnici Arpa dediti ai rilievi ambientali che hanno dato notizia ufficiale anche attraverso Twitter.





“Incendio presso l’azienda Cia Technima a Roletto. In campo i tecnici Arpa, tra cui la squadra specializzata nelle aziende soggette a Rischio di Incidente Rilevante” con queste parole l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte ha comunicato a tutti gli utenti del rogo scoppiato in fabbrica.

Incendio presso l'azienda Cia Technima a Roletto (TO).

In campo i tecnici Arpa, tra cui la squadra specializzata nelle aziende soggette a Rsichio di Incidente Rilevante June 11, 2021

E su L’eco del Chisone di apprende che “uno dei dipendenti racconta che «la squadra antincendio è intervenuta prontamente, attivando tutte le procedure e compartimentando l’area dove riuscivano. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco, hanno fatto allontanare tutti. Abbiamo allertato immediatamente Comune, Prefettura e Vigili del Fuoco”.