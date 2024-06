L’allerta caldo sta preoccupando l’Italia, infatti in diverse regioni si sono toccate anche punte di 40 gradi. L’afa ha fatto il resto, rendendo difficoltosa la vita alle persone, che stanno soffrendo per le alte temperature. Infatti, il ministero della Salute ha anche avvisato la popolazione dei rischi e l’ha invitata a prestare attenzione e a fare accorgimenti per salvaguardare la propria salute.

Il caldo in Italia non resterà però a lungo in Italia, infatti dobbiamo attenderci un cambiamento delle previsioni meteorologiche. Questo significherà ritornare a respirare meglio, mettendosi alle spalle anche le polveri del Sahara che hanno interessato la nostra penisola. Vediamo insieme che tempo bisognerà aspettarci nei prossimi giorni.

Allerta caldo in Italia: quando finirà

Grazie all’arrivo dell’aria maggiormente fresca proveniente dall’Atlantico, l’allerta caldo in Italia dovrebbe avere vita breve. Nei giorni scorsi città come Bari, Bologna, Campobasso, Roma, Viterbo e Reggio Calabria, proprio per nominarne alcune, hanno boccheggiato con temperature dai 38 ai 40 gradi. Ma ora arriverà del maltempo ad abbassare repentinamente le temperature.

Nel weekend che sta arrivando, parliamo di sabato 22 e domenica 23 giugno, ci sarà certamente meno calore. Sabato avremo instabilità pomeridiana al Nord con la presenza di rovesci e temporali sulle pianure del Piemonte e del Veneto. Qui dobbiamo aspettarci anche la grandine. Poche nuvole al Centro, con la Toscana interessata, mentre al Sud ci sarà il sole ma i gradi saranno di meno.

Dal caldo all'allerta meteo: allarme maltempo in 7 regioni, poi arriva la "goccia fredda"

Allerta arancione per rischio temporali, venerdì 21 giugno, su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla in sette regionihttps://t.co/LidcUnG9zm — Mitì Vigliero (@Miti_Vigliero) June 21, 2024

Domenica invece ci saranno piogge e temporali in Val Padana, verso Piemonte e Liguria centro-orientale. La grandine colpirà anche Lombardia e l’ovest dell’Emilia-Romagna. Pioggia in Toscana, Umbria e Marche, oltre che in Sardegna. Le temperature si abbasseranno ovunque, soprattutto al centro-nord.