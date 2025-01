Lidl ritira con effetto immediato il prodotto alimentare da tutta la catena dei supermercati. Come recita l’avvio di richiamo, datato 14 gennaio e pubblicato anche sul sito web del ministero della Salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, i lotti interessati sono diversi. Il ritiro si è reso necessario in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei di plastica nell’alimento.

L’allerta alimentare riguarda i Nuggets vegetali a marchio “Vemondo” prodotto dall’azienda Italia Alimentari S.p.A. in esclusiva per LIDL Italia S.r.l. nel proprio stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. I Nuggets vegetali oggetto del richiamo sono venduti in confezioni da 200 grammi ciascuna.





Lild, nuggets vegani ritirate dal mercato

Si legge nella nota come: “Il richiamo infatti riguarda tutti i lotti di Nuggets vegetali “Vemondo” con scadenza dal 16/01/2025 al 22/02/25 compreso”. Nei mesi scorsi altri prodotti erano stati ritirati dai banconi del colosso tedesco. Lo scorso erano stati ritirati lotti di tartare di carne di scottona per una sospetta contaminazione da salmonella.

La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione