La famiglia reale dei Savoia dice addio al principe Amedeo, noto anche con i titoli di cortesia di duca d’Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano. L’uomo di stirpe ‘reale’ è morto. Ne ha dato notizia un comunicato della famiglia: “La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il principe Amedeo, duca di Savoia e duca d’Aosta”.

Poco dopo a riportarne la notizia è il Corriere della Sera che conferma: “Il duca Amedeo si è spento per un arresto cardiaco la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo, dove era stato ricoverato lo scorso 27 maggio per un intervento chirurgico”. Chi conosce la storia della famiglia reale, Amedeo di Savoia-Aosta era nato a Firenze il 27 settembre 1943. Figlio di Aimone di Savoia, che fu per un breve periodo re di Croazia, è stato un imprenditore agricolo (Vini Savoia-Aosta) e ha svolto il ruolo di consulente, consigliere d’amministrazione e presidente per alcune società.

Ma non solo, pecche dal punto di vista ‘regale’ il principe Amedeo, nel 2006 ha rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia. 78 anni, Amedeo di Savoia-Aosta era l’unico figlio di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia, che fu quarto duca d’Aosta e re de iure dello Stato Indipendente di Croazia con il nome di Tomislavo II.





Suo zio era l’omonimo eroe dell’Amba Alagi, detto il “Duca di ferro” e suo nonno era il “Duca Invitto” Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta. Per parte di suo padre era pronipote di Amedeo I di Spagna, mentre per parte di sua madre era nipote di re Costantino I di Grecia, nonché pronipote di Federico III di Germania e di Giorgio I di Grecia.

Riguardo la sua salute e l’operazione, il decorso clinico era stato giudicato buono dai medici tanto che era già stata programmata la sua dimissione. Invece la notte scorsa c’è stato il decesso per arresto cardiaco. La notizia della morte del principe è stata diffusa, come abbiamo detto, dalla stessa famiglia tramite un comunicato.