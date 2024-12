Pessime notizie dal fronte meteo, sarà una weekend dell’Immacolata gelido. Mareggiate sulla costa, neve sui rilievi e freddo: dopo qualche titubanza di troppo l’inverno ha deciso di rompere definitivamente gli argini e arrivare sul nostro paese. Spiega il direttore de Ilmeteo.it Antonio Sanò come: “Percorrerà più di 6 mila chilometri l’aria artica che nel fine settimana raggiungerà, soprattutto in quota, il bacino del Mediterraneo e darà vita ad un ciclone che farà peggiorare il tempo su gran parte d’Italia”.

E ancora: “Sarà proprio Domenica 8 Dicembre la giornata in cui si scatenerà l’Inverno. ci saranno tutti gli elementi caratteristici di un’irruzione invernale: venti forti, mareggiate, piogge, neve (tantissima sui rilievi) e crollo delle temperature”.





Meteo, weekend dell’Immacolata con freddo e gelo

Particolarmente colpite dall’ondata di maltempo saranno Nord Italia, Sardegna e Toscana, spingendosi poi verso le aree del basso Tirreno. Quindi Veneto orientale e il basso Lazio, aree dove non si escludono dei nubifragi. Continua Sanò: “Le prime avvisaglie di quello che sarà un radicale cambiamento del tempo si avranno già nel corso del pomeriggio di Sabato 7 quando il tempo inizierà a peggiorare dal Nordovest verso Toscana e Nordest in serata e nottata”.

“Le piogge diventeranno via via più diffuse e consistenti in Pianura Padana, mentre la neve inizierà a scendere copiosa sulle Alpi a quote via via più basse e fin sopra i 6-700 metri. Un aspetto importante di questa irruzione invernale saranno i venti: infatti, dalla serata di Sabato si intensificheranno progressivamente fino a soffiare prima di burrasca (fino a 80-85 km/h) e poi di tempesta (oltre gli 89 km/h secondo la classificazione dei venti)”.

Ovunque ci sarà un pesante crollo termico mentre: “ Sui nostri bacini soffieranno quindi il Maestrale, il Libeccio, il Ponente e lo Scirocco. Vista l’intensità prevista ci saranno inoltre importanti mareggiate sulle coste esposte con onde alte fino a 3-4 metri”.