Pensioni di dicembre, in arrivo aumenti. Sono tempi difficili e ogni aiuto da parte dello Stato è ben accettato dalle famiglie italiane costrette a far fronte a prezzi sempre più alti di tutti i prodotti alimentari e non. Il governo Draghi è corso ai ripari cercando di aiutare i cittadini più in difficoltà durante la crisi. E così per molti italiani ci sono stati aumenti nelle pensioni di ottobre e novembre, mentre altri hanno ricevuto il bonus da 150 euro.

Accanto alle buone notizie, però, ce ne sta pure una decisamente negativa. Alcuni pensionati, infatti, non riceveranno la tredicesima. La cancellazione della tredicesima riguarderà le persone che beneficiano di indennità di frequenza e dell’accompagnamento. In ogni caso per molti italiani la pensione in arrivo a dicembre sarà più robusta grazie a varie misure messe in atto dal precedente esecutivo.

Chi beneficerà degli aumenti nella pensione di dicembre

A partire dal 21 novembre sul fascicolo previdenziale dei pensionati sarà pubblicato il cedolino di dicembre 2022 con l’importo della pensione e della tredicesima mensilità. Dunque, come sempre, accanto all’importo ordinario della pensione previsto per giovedì 1 dicembre ci sarà anche la tredicesima mensilità. Stavolta, però, ci sarà una novità. Nei cedolini di dicembre, come già avvenuto a ottobre e novembre, i pensionati vedranno anche la voce “Incremento D.L. Aiuti bis”.

Con questa voce si intende una rivalutazione dello 0,2% (risultato della differenza tra l’1,7% di inflazione stimata e l’1,9% di quella effettiva) per tutti i pensionati. Ma non è finita. Sono previsti infatti aumenti maggiori per le fasce più deboli.

Chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro l’anno riceverà anche un incremento della pensione del 2%, come è successo già nei mesi di ottobre e novembre. Le misure del DL aiuti bis si applicano anche sulla tredicesima. Per alcuni è inoltre previsto un bonus di 154,94 euro: si tratta di un importo aggiuntivo riconosciuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo (524,34 euro mensili, ossia 6.816,42 euro l’anno) e che si trovi in determinate condizioni reddituali.

