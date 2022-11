Previsioni meteo in Italia, torna il caldo. Non finisce di stupire il meteo che in questi giorni ha fatto ritardare l’arrivo dell’autunno con temperature più che miti e tanta gente che ha addirittura affollato le località balneari per fare il bagno. L’arrivo dei primi freddi non deve illudere, la stagione fredda sembra voler tardare ancora. Basta sentire le previsioni dei prossimi giorni per averne un’idea.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de www.IlMeteo.it, fa infatti sapere che un campo anticiclonico di matrice subtropicale si sta estendendo in queste ore sul bacino del Mediterraneo e quindi sull’Italia. In questi giorni il tempo è stato soleggiato e stabile al Centro-Nord, presto lo sarà anche al Sud. E così, dopo le ottobrate, giornate caratterizzate da sole e alte temperature, è in arrivo la prima “Novembrata” della storia.

Arriva la “Novembrata”, sole e temperature in su

Si tratta di una fase climatica nuova, a tratti straordinaria. Tuttavia tra oggi e domani le temperature si manterranno sul rigido. I primi freddi sono arrivati grazie al primo ciclone autunnale che continua a favorire una ventilazione delle zone settentrionali fino a martedì 8 novembre e forse anche oltre. Nelle prossime 24-48 ore avremo quindi cielo sereno e vento freddo con temperature basse. La notte e al mattino sono previsti 4-5 gradi al Nord, fino a 7 al Centro e non più di 11-13 gradi al Sud. Si prevedono gelate in montagna e non più di 17 gradi al giorno nelle città.

Situazione che cambierà radicalmente a partire da mercoledì con aria proveniente dai quadranti meridionali. Al Centro-Sud le temperature saliranno sopra i 20-22 gradi. In Sardegna sono previsti 27 gradi, mentre in Sicilia e Calabria si toccheranno i 25. Aumenteranno anche le minime, di notte e al mattino si supereranno anche al Nord i 12-13 gradi. In generale temperature sopra la media di 5-6 gradi al Sud, qualcosa in meno nel resto dello Stivale.

Un’anomalia che però potrebbe finire già nel prossimo weekend. Dalla Russia è infatti in arrivo un nucleo gelido che provocherà un drastico calo delle temperature. Anche se mancando diversi giorni le previsioni potrebbero di nuovo variare.

