Angela Celentano, la ragazza della pista sudamericana sarà sottoposta all’esame del Dna. La bomba è arrivata oggi a Mattino 5. La speranza si era riaccesa qualche giorno fa quando l’avvocato della famiglia Celentano Luigi Ferradino aveva raccontata di una possibile nuova pista. “C’è una incredibile somiglianza con una ragazza dell’America Latina ma lei è difficile da avvicinare. Ha una rete di protezione attorno molto forte – diceva Ferrandino – per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente”.



A lei si sarebbe arrivati perché la famiglia in questione aveva contatti con Vico Equense negli anni ’90, ma non ci sono dettagli specifici in merito. Sarebbe stata verificata una somiglianza tra i lineamenti del viso della giovane ragazza latinoamericana e quello della piccola scomparsa, ma anche tra una voglia sulla schiena della giovane e una che aveva Angela Celentano.

Angela Celentano, test del DNA per la ragazza della pista sudamericana



Di segnalazioni, nel corso degli anni, ne sono arrivate diverse. Stavolta però ci sarebbero una serie di coincidenze, in particolare, un neo sulla schiena della donna che corrisponderebbe allo stesso neo che aveva la piccola Angela. “Abbiamo ricevuto diverse foto della ragazza sudamericana – rivela il legale – e la mamma di Angela ha notato diversi dettagli e somiglianze impressionanti tra la giovane e, in particolare, una delle sorelle di Angela”.



“Nonostante ciò non vogliamo illuderci, la famiglia Celentano ne ha già passate tante”. Presto però la famiglia Celentano potrà togliersi ogni dubbio perché la ragazza sudamericana, che assomiglierebbe tanto alle sorelle di Angela, verrà in Europa e in quell’occasione si sottoporrà all’esame del Dna. “Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell’occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna”.



Angela Celentano è scomparsa nel 1996, la bambina aveva 3 anni e faceva un pic nic con la famiglia e un gruppo di altre quaranta persone sul Monte Faito nel Napoletano. Era ora di pranzo, il papà della piccola si gira convinto di avere la figlia alle spalle, ma Angela non c’era: sparita. Da quel momento erano partite le ricerche, ma della bambina non c’è traccia. Il Monte Faito era stato passato al setaccio in ogni anfratto, ma senza risultati. Non verrà mai trovata una sola traccia.

