“È molto complicato”. Angela Celentano, la bomba dal Sud America. Parla l’avvocato della famiglia

Il caso della scomparsa di Angela Celentano continua a riempire le pagine di cronaca. Era il 1996, la bambina aveva 3 anni e faceva un pic nic con la famiglia e un gruppo di altre quaranta persone sul Monte Faito nel Napoletano. È ora di pranzo, il papà della piccola si gira convinto di avere la figlia alle spalle, ma Angela non c’è: sparita. Da quel momento partono le ricerche, ma della bambina non c’è traccia. Il Monte Faito è passato al setaccio in ogni anfratto, ma senza risultati. Non verrà mai trovata una sola traccia.

Per quattro giorni e quattro notti vengono impiegati tutti i mezzi allora disponibili. La famiglia è convinta che la piccola si stata portata via da qualcuno e che sia stata ceduta o venduta per un’adozione illegale. Qualche giorno fa, ai microfoni di Mattino 5 News, l’avvocato Luigi Ferrandino, ha fatto il punto sulle possibili novità di questo caso e su una somiglianza netta con quella che potrebbe essere Angela, che oggi avrebbe 29 anni. Secondo il legale della famiglia Celentano, una possibile svolta sul caso della bimba scomparsa potrebbe arrivare dal Sud America.

Scomparsa Angela Celentano: “Uguale a ragazza sudamericana”

Va detto che per motivi di privacy non vengono forniti elementi geografici ulteriori). Sarebbe stata individuata una ragazza dalla “incredibile somiglianza” con Angela. “C’è una incredibile somiglianza con una ragazza dell’America Latina ma lei è difficile da avvicinare. Ha una rete di protezione attorno molto forte – dice Ferrandino – per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi”. Si sarebbe arrivati a lei perché la famiglia in questione aveva contatti con Vico Equense negli anni ’90, ma non ci sono dettagli specifici in merito.

Sarebbe stata verificata una somiglianza tra i lineamenti del viso della giovane ragazza latinoamericana e quello della piccola scomparsa, ma anche tra una voglia sulla schiena della giovane e una che aveva Angela Celentano. Come ha affermato l’avvocato su Canale 5 “Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”. Adesso riamane una strada da percorrere: il test del Dna.

Nei mesi scorsi la famiglia aveva diffuso una nuova immagine “aggiornata”, elaborata al computer, di come potrebbe essere ora il suo volto. Mamma Maria e papà Catello, attraverso un comunicato, avevano fatto sapere che la nuova immagine di Angela era il risultato del lungo lavoro degli esperti dell’associazione statunitense “Missing Angels Org”, che hanno usato la tecnica della cosiddetta age progression. L’immagine ottenuta corrisponderebbe «in maniera quasi reale alle sembianze che Angela avrebbe oggi”. “È stata forte la nostra emozione. Maria ha pianto vedendola», ha fatto sapere Catello Celentano.