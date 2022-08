“L’hanno avvistata”. Angela Celentano, l’annuncio di papà Catello: “Dettagli importanti”

Angela Celentano avvistata in Sud America. Questa l’ultima segnalazione sulla bambina (all’epoca aveva tre anni) scomparsa dal Monte Faito il 10 agosto del 1996. Da allora la ricerca è senza sosta e i genitori sperano ancora di poterla riabbracciare.

Ventisei lunghi anni e in Catello e Maria, papà e mamma di Angela Celentano, c’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla in una giornata di festa con amici e familiari. Intorno all’ora di pranzo il padre, convinto che la bimba sia dietro di lui, si volta per chiederle cosa vuole mangiare ma non la trova. Angela Celentano è sparita nel nulla. Scattano l’allarme e le ricerche, che però non portano a niente. A giugno i genitori hanno lanciato l’ennesimo appello dalla trasmissione Chi l’ha visto?.





Angela Celentano avvistata in Sud America: ora l’esame del Dna

“La speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Ti stiamo cercando”, ha detto la donna durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. “Sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”, le parole di Catello e Maria durante Chi l’ha visto?. Ora, come riporta Il Giornale, una nuova segnalazione: Angela Celentano avvistata in Sud America: “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. – spiega Catello – Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un riscontro positivo, col test del Dna”.

Angela Celentano avvistata in Sud America, la nuova pista – “È stato possibile rintracciarla – spiega il padre di Angela a Il Giornale – grazie all’aiuto degli esperti dell’associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), che mediante un avanzato software sono riusciti a realizzare una age progression del volto della bambina elaborando i tratti somatici miei, di mia moglie e delle altre due mie figlie, Rosa e Noemi”.

Angela Celentano avvistata in Sud America – Non solo la somiglianza, ma come raccontato dal padre ci sarebbero anche altri dettagli a far sperare. “Questa ragazza sembrerebbe compatibile con Angela anche per una serie di dettagli”, conclude Celentano. Per avere la certezza che sia lei sarà fatto il DNA sulla giovane trovata. Solo dal risultato la famiglia Celentano potrà avere una risposta.

