Una lunga intervista all’agenzia Reuters, un incontro di un’ora e mezza con il corrispondente Phil Pullella in cui Papa Francesco ha spaziato su diversi argomenti: dalla situazione internazionale alla volontà di andare a Mosca e Kiev fino ai problemi al ginocchio. Come riporta Vatican News, l’intervista ha quindi toccato temi internazionali. Parlando della situazione in Ucraina, Francesco ha fatto notare che ci sono stati contatti tra il Segretario di Stato Pietro Parolin, e il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, su un possibile viaggio a Mosca. I segnali iniziali non sono stati buoni. Si è parlato di questo possibile viaggio per la prima volta, diversi mesi fa, ha detto il Papa, spiegando che Mosca ha risposto che non era il momento giusto. Ha lasciato comunque intendere che ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

“Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca. Ci siamo scambiati dei messaggi a questo proposito, perché pensavo che se il presidente russo mi avesse concesso una piccola finestra per servire la causa della pace… E ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”. Riferendosi a Mosca, Francesco ha parlato di “dialogo molto aperto, molto cordiale”, “la porta – ha affermato – è aperta”.





Papa Francesco dimissioni il Santo Padre smentisce: “No davvero”

Poi Francesco ha fatto riferimento ai problemi al ginocchio e del rinvio del viaggio in Africa e della necessità delle terapie e del riposo. Ha detto che la decisione del rinvio gli ha causato “molta sofferenza”, soprattutto perché voleva promuovere la pace sia nella Repubblica Democratica del Congo che in Sud Sudan. Quindi il Pontefice ha fornito dei dettagli sullo stato del suo ginocchio, dicendo di aver subito “una piccola frattura” quando ha fatto un passo falso mentre un legamento era infiammato. “Sto bene, sto lentamente migliorando”, ha aggiunto, spiegando che la frattura sta guarendo, aiutata dalla terapia con laser e magneti.

Infine il discorso è scivolato sul tema dimissioni. Secondo diversi articoli e commenti sui media, alcuni eventi recenti o programmati farebbero pensare all’intenzione del Papa di rinunciare al pontificato. Ma Francesco ha smentito questa interpretazione: “Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa ‘liturgia’ sarebbe avvenuta. Ma non mi è mai passato per la testa. Per il momento no, per il momento no. Davvero!”.

Francesco ha anche smentito le voci secondo le quali gli sarebbe stato diagnosticato un cancro un anno fa, quando si è sottoposto a un’operazione di sei ore per rimuovere un tratto del colon a causa di una diverticolite, una condizione comune negli anziani. “L’operazione è stata un grande successo”, ha detto il Papa, aggiungendo con il sorriso sulle labbra che “non mi hanno detto nulla” sul presunto cancro, che ha liquidato come “pettegolezzi di corte”, “lo spirito della corte – ha affermato – ancora c’è in Vaticano”, è “l’ultima corte europea di monarchia assoluta”.

