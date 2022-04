“Non riesco più a farlo”. Ansia per Papa Francesco, l’annuncio ‘choc’ sulla sua salute

C’è sempre più preoccupazione intorno allo stato di salute di Papa Francesco. Si era capito che qualcosa non andasse proprio per il verso giusto diverso tempo fa, ma nelle scorse ore il Pontefice ha deciso di dire tutta la verità su quello che gli sta succedendo. Ha approfittato dell’incontro con i pellegrini arrivati dalla Slovacchia e che hanno avuto dunque l’onore di vederlo nell’Aula Paolo VI’ per rivelare un problema abbastanza serio. Ha dovuto prendere una decisione, su invito diretto del suo medico.

Nel dicembre scorso Papa Francesco era stato colpito da un lutto. Ad aver perso la vita nel comune di Portacomaro Stazione, in provincia di Asti, è stato Delmo Bergoglio, che era il cugino di terzo grado proprio di Papa Francesco. Il nonno Angelo Bergoglio era infatti cugino del padre del Santo Padre. I funerali del parente di Papa Francesco sono stati celebrati all’interno della chiesa della Beata Vergine degli Angeli, situata a Portacomaro Stazione. Ma ora è la sua salute a dargli molto fastidio.





Papa Francesco annuncia: “Non posso camminare”

Prima di dirvi cosa ha comunicato ai pellegrini slovacchi e a tutti i fedeli che lo stavano seguendo anche da casa, Papa Francesco si è concentrato anche sul conflitto in corso in Ucraina: “La vostra accoglienza si è dimostrata di nuovo, questa volta nel contesto tragico della guerra. In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie e istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine costrette a dividersi per mettersi in salvo, arrivati con il loro povero bagaglio”.

Come stanno riportando tutte le principali testate, Papa Francesco ha ammesso di avere serie problematiche ad una gamba, infatti non è stato in grado di poter camminare: “Dopo io vi saluterò, ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. E’ un’umiliazione, ma la offro per il vostro Paese”.

Papa Francesco, nato a Buenos Aires (Argentina) nel 1936, è diventato Santo Padre dal 13 marzo 2013 diventando il 266esimo Pontefice della Chiesa Cattolica. Si è però insediato ufficialmente il 19 marzo di nove anni fa. Il suo predecessore è stato Benedetto XVI, oggi Papa emerito, che ha annunciato di rinunciare al suo ruolo durante il concistoro dell11 febbraio del 2013.

