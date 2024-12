“Ondata di gelo e maltempo”. Meteo, due giorni difficili: le previsioni di Giuliacci

“Ondata di gelo e maltempo”. Giorni da incubo, Giuliacci avverte gli italiani sulle condizioni meteo: quando cambia tutto. Il primo weekend di dicembre sarà dominato da un’ondata di freddo artico e condizioni meteorologiche instabili su buona parte dell’Italia. Il calo termico e le perturbazioni in arrivo renderanno il fine settimana tipicamente invernale, con possibili nevicate anche a quote basse in alcune regioni settentrionali. Sabato, il Nord sarà caratterizzato da un clima freddo e instabile, con precipitazioni sparse. Nevicate potrebbero verificarsi sulle Alpi a quote medie, ma localmente anche in pianura su Piemonte e Lombardia, a causa del flusso di aria fredda in discesa dalla Russia.

Domenica, il tempo migliorerà, ma le temperature resteranno rigide, con gelate mattutine diffuse e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Il Centro vedrà un’alternanza di nuvolosità e precipitazioni, specialmente sulle zone interne e tirreniche. Sabato, il maltempo sarà più intenso sull’Appennino, dove si attendono nevicate sopra i 900-1200 metri. Nelle città come Roma e Firenze, ci sarà variabilità con qualche rovescio isolato, ma domenica le condizioni miglioreranno leggermente.





Nel Sud, sabato sarà caratterizzato da piogge sparse, soprattutto in Calabria e Sicilia occidentale, dove i venti forti di Maestrale causeranno mari molto mossi. La Sardegna avrà un fine settimana nuvoloso con locali precipitazioni, mentre la Sicilia vedrà piogge in aumento dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera. Le temperature al Sud saranno più miti rispetto al resto d’Italia, ma comunque in calo. I venti soffieranno intensi su tutto il Paese, con Maestrale sulle isole maggiori e Bora sull’Adriatico. I mari saranno generalmente molto mossi o agitati, rendendo complicata la navigazione su alcuni tratti costieri, in particolare sul Tirreno e sullo Ionio.

Anche il famoso colonnello Giuliacci dice la sua sul weekend: “In base alle mappe più aggiornate, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre sono attesi momenti piovosi, da nord a sud, praticamente in tutto il Paese. In particolare, nonostante alcune temporanee aperture di sole, nel corso di sabato la pioggia bagnerà soprattutto il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sardegna, mentre domenica, la giornata maggiormente influenzata dal maltempo, pioverà a tratti su quasi tutta l’Italia, e solo il Nordovest verrà parzialmente risparmiato”.

E ancora: “Il weekend sarà anche decisamente ventoso, specie domenica, quando soffieranno venti di burrasca su gran parte dei nostri mari. Nella seconda parte di sabato la neve scenderà, anche abbondante, su gran parte dell’Arco Alpino al di sopra dei 500-800 metri e sull’Appennino Settentrionale oltre i 1000 metri, mentre per domenica sono attese delle nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e al di sopra di 600-1000 metri sull’Appennino Centrale e Settentrionale”. Occhio a chi si mette in viaggio quindi, e non solo.

