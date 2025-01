Un tragico incidente stradale è avvenuto mercoledì sera all’uscita del casello autostradale di Seriate, lungo l’autostrada A4. Antonio Fadda, 48 anni, ha perso il controllo della sua automobile, un Suv Ssangyong, probabilmente a causa di un malore che aveva avvertito poco prima di chiamare la moglie. Il veicolo ha proseguito la sua corsa fuori controllo, schiantandosi contro il guardrail che delimita l’accesso al casello del Telepass. Purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, Antonio Fadda era già privo di vita, nonostante i tentativi di rianimarlo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di mercoledì 22 gennaio. Come detto, prima di perdere il controllo del mezzo, l’uomo aveva telefonato alla moglie e l’aveva avvisata per dirle che si stava recando all’ospedale perché non si sentiva bene: “Sto male, vado in ospedale”, ha detto l’uomo prima di chiudere e salire in auto per recarsi al nosocomio.

Leggi anche: Italia in lutto, se ne va una donna speciale: “Addio, Claudia”





“Sto male, vado all’ospedale”. Poi ha un malore e ha un incidente, Antonio Fadda morto a 48 anni

Dopo la chiamata, Antonio Fadda si sarebbe accasciato sul volante, perdendo il controllo dell’auto proprio mentre stava per uscire dall’autostrada e aver percorso l’A4. Era a pochi passi dal casello quando è stato colto dal malore e poi c’è stato lo schianto. Diversi automobilisti, testimoni dell’incidente, hanno prontamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati un’automedica e un’ambulanza di Padana Emergenza. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo un primo riscontro della polizia e del 118, sembra che l’incidente sia stato causato dal malore che ha colpito Fadda mentre era al volante.

Sul posto sono arrivate anche le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. La salma dell’uomo è stata trasferita all’ospedale per gli accertamenti post-mortem, ma nei prossimi giorni verrà restituita alla famiglia che si occuperà di organizzare il funerale. La moglie di Antonio Fadda si è precipitata sul luogo dell’incidente non appena appresa la tragica notizia. La scomparsa di Antonio Fadda ha sconvolto profondamente la comunità di Castelli Calepio, il paese in cui l’uomo risiedeva, al confine con Palazzolo sull’Oglio.