“Con questa leucemia non si fa più politica, le cure possono causare infarti e anemia”. È questo il titolo de La Stampa che ha generato non poche polemiche tra le fila dei sostenitori di Silvio Berlusconi. L’antefatto lo conosciamo fin troppo bene. L’ex premier da giorni è ricoverato al San Raffaele di Milano per via di una rara leucemia, il cancro del sangue. Il virgolettato è di Livio Pagano, il direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia geriatrica al policlinico Gemelli di Roma che ha rilasciato un’intervista al quotidiano piemontese.

Chiaramente non ci stanno in molti, ma chi prende la parola è il responsabile della salute del Cavaliere, il dottor Alberto Zangrillo, il primario di Anestesia e rianimazione nello stesso nosocomio milanese. Il medico dice: “Quello che si legge sono delle cose assolutamente fantasiose, che non corrispondono ad alcun criterio obiettivo a cui i medici seri si riferiscono, cioè soprattutto una conoscenza obiettiva del quadro clinico”. E ancora Zangrillo: “Berlusconi, anche davanti a una patologie grave, a una situazione veramente difficile, sta rispondendo alle terapie”.

Alberto Zangrillo





“Non lo può più fare”. Choc su Silvio Berlusconi

Poi dice Zangrillo: “Stiamo facendo del nostro meglio, è anche un grande amico e c’è un coinvolgimento personale. Abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono le fughe in avanti o indietro, il pessimismo o l’ottimismo non rispondono ai criteri a cui un medico è chiamato. Ne conseguono delle terapie mirate, che seguono le linee guida”.

Livio Pagano

E ancora: “L’infezione polmonare è la complicanza di un quadro clinico patologico di altra natura che stiamo trattando nel modo migliore, cercando di non lasciare nulla al caso. Da quello che si racconta, Silvio Berlusconi sembra “sereno”, vicino a lui ci sono i figli e incontra i vecchi amici come Fedele Confalonieri, Gianni Letta.

Proprio quest’ultimo all’uscita da nosocomio dirà: “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”. Qualche ora dopo lo stesso Pagano però smentisce in todos e riporta: “Non ho mai detto che non potrà più rientrare in politica e mi dispiace che si vogliano interpretare le mie parole sul piano politico, perché io proprio di politica non mi interesso. Il mio era un commento scientifico a titolo personale”.

