“Nessuno lo trova”. Alex, scomparso nel nulla dopo la festa. I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. È una storia che ha scosso profondamente la comunità del Trevigiano, quella della scomparsa di Alex Marangon, un giovane di 26 anni originario di Marcon. La sua sparizione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo una festa in Abbazia a Vidor, ha dato il via a una vasta operazione di ricerca che purtroppo, ad oggi, non ha ancora portato a risultati concreti.

Secondo le prime ricostruzioni, Alex era presente alla festa organizzata in Abbazia a Vidor, in provincia di Treviso, insieme ad alcuni amici. Tutto sembrava procedere normalmente, fino a quando, nella tarda serata, il giovane si è allontanato dal gruppo senza dare spiegazioni.





Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Immediatamente sono scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. I soccorritori hanno perlustrato minuziosamente la zona, battendo a fondo i boschi e le rive del fiume Piave, che scorre nelle vicinanze dell’Abbazia. Purtroppo, nonostante gli sforzi, nessuna traccia di Alex. Le indagini, condotte dalla Procura di Treviso, si sono concentrate sin da subito sulla ricostruzione degli ultimi momenti prima della scomparsa.

Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni presenti alla festa, nella speranza di raccogliere informazioni utili per far luce sulla vicenda. Tuttavia, al momento, non sono emersi elementi chiari che possano spiegare cosa sia accaduto ad Alex dopo il suo allontanamento dalla festa. La famiglia di Alex, sconvolta dalla tragica vicenda, ha lanciato appelli accorati affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti.

Suo padre, Luca Marangon, ha dichiarato: “Nostro figlio non può essere scomparso nel nulla. Chiediamo a tutti coloro che possono aver visto o saputo qualcosa di contattarci o di rivolgersi alle forze dell’ordine. Vogliamo solo ritrovarlo e riportarlo a casa”. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco sono focalizzate sul letto del fiume Piave.

