Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Lucia Manfredi, 40 anni, e Diego Duca, 46, marito e moglie, nella mattina di sabato 4 gennaio. Il sinistro, avvenuto intorno alle 7:45 in via Esino, nel quartiere Torrette di Ancona, ha lasciato orfano il loro figlio di 10 anni. Il bambino, presente sul luogo della tragedia con la nonna, sarà affidato ai parenti.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una Bmw, probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio, ha perso il controllo, finendo contro la Fiat Panda guidata da Lucia. L’impatto ha innescato una carambola che ha scaraventato la Panda contro una colonnina del gas, provocando una fuga di metano e ingenti disagi. Lucia sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto, perdendo la vita sul colpo. La seconda vittima, Diego, si trovava presumibilmente sul marciapiede al momento dello schianto ed è stato travolto dal veicolo.

Non è ancora chiaro se Diego fosse inizialmente in auto con la moglie o fosse già sceso per salutarla prima del tragico epilogo. La donna, medico presso la Clinica Medica di Torrette, stava andando a lavoro per iniziare il turno delle 8, mentre il marito, autista del 118 di Perugia, avrebbe attaccato il servizio in serata.

Lucia e Diego, sposati dal 2013 ma uniti da oltre vent’anni, vivevano a Fabriano e avevano preso una stanza in affitto nei pressi dell’ospedale per facilitare gli spostamenti. La notizia della loro scomparsa ha scosso profondamente le comunità lavorative dei due coniugi.

“Siamo sconvolti”, ha dichiarato Armando Marco Gozzini, direttore generale dell’Ospedale di Torrette, che ha ricordato Lucia come una professionista stimata e una persona speciale. Parole di cordoglio sono arrivate anche dall’Azienda ospedaliera di Perugia, che ha sottolineato le qualità umane e professionali di Diego. Le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente sono ancora in corso.