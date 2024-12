Meteo weekend 8 dicembre, l’annuncio di Giuliacci. Italiani avvertiti sul grande ribaltone: le previsioni

L’inverno meteorologico ha fatto il suo ingresso ufficiale con l’inizio di dicembre. La settimana che si apre con il 2 dicembre vedrà l’arrivo di una perturbazione che colpirà gran parte d’Italia, con maltempo, freddo e nevicate a quote relativamente basse, in particolare al Nord, tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre.

A seguire, il fine settimana dell’Immacolata si preannuncia ancora più turbolento. I modelli previsionali suggeriscono l’arrivo di un’ulteriore e più intensa ondata di maltempo, che dovrebbe raggiungere il suo culmine proprio intorno al 7-8 dicembre, weekend dell’Immacolata. Durante questi giorni, infatti, una massa d’aria artica potrebbe riversarsi sul nostro Paese, portando con sé una serie di condizioni climatiche avverse.

“Purtroppo è lui”. Roberto, giorni di ricerche e appelli e ora la notizia più triste





Meteo Ponte Immacolata 2024, le previsioni per l’8 dicembre

L’intensa perturbazione prevista per il 4-6 dicembre interesserà principalmente il Centro-Sud, con piogge e un ulteriore abbassamento delle temperature. Dopo una breve pausa tra il 7 e l’8 dicembre, l’aria fredda di origine artica tornerà a fare sentire i suoi effetti, dando vita a un ciclone che, rispetto a quello precedente, sarà molto più forte e insidioso. Questo ciclone, che si formerà sul Mar Tirreno, è atteso per il weekend dell’Immacolata e porterà piogge diffuse su tutto il Centro-Sud, ma anche sulle regioni settentrionali, dove le temperature si abbasseranno notevolmente.

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, gli italiani dovranno fare i conti con un clima decisamente invernale. Le piogge interesseranno la maggior parte del Paese, soprattutto le zone centrali e meridionali, mentre al Nord le temperature scenderanno ulteriormente. Le precipitazioni, in alcune zone, potrebbero trasformarsi in neve, che cadrà anche a bassa quota. In particolare, sulle Alpi e sull’Appennino Centrale e Settentrionale, sono previste nevicate abbondanti a partire dai 500-1000 metri, con accumuli significativi.

In sintesi, l‘8 dicembre segnerà l’ingresso dell’inverno in grande stile, con un consistente calo termico che porterà freddo, pioggia e neve su gran parte d’Italia. Chiunque abbia in programma una gita o un’uscita, dovrà prepararsi ad affrontare condizioni meteo molto instabili e decisamente invernali.