Un terribile volo da oltre sei metri, Mario muore a 23 anni. Un paese sotto choc: “Tragedia immane”

Si chiamava Mario Papa e aveva solo 23 anni il giovane morto in seguito a un volo di circa sei metri mentre stava lavorando su un muletto in uno dei capannoni di proprietà della Zeus, nota marca di abbigliamento sportivo, in via Sant’Antonio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Il ragazzo era intento a salire su di un piano soppalcato nel capannone dell’azienda quando, secondo i quotidiani locali avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa sei metri. Immediata la chiamata dei colleghi al 118, arrivati sul luogo dell’incidente poco dopo con un’ambulanza. Mario Papa è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli e ricoverato in codice rosso.

Mario Papa morto in un incidente sul lavoro a 23 anni

Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e in serata in medici hanno dichiarato il decesso.

A Torre Annunziata è stato proclamato lutto cittadino, nel giorno dei funerali ancora da ufficializzare, per ricordare il giovane scomparso troppo in fretta. Tanti i messaggi pubblicati sui social per lui, amici, parenti e cittadini scioccati dalla prematura scomparsa. Tra questi anche quelli del sindaco di Torre Annunziata.





“Purtroppo Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane – ha affermato il primo cittadino Vincenzo Ascione -. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandate Vincenzo Pagano, i primi rilievi sono stati eseguiti e il magistrato ha disposto il sequestro del capannone Zeus ed è stata è stata aperta un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità.