Maltempo, emergenza in Sardegna: alcune zone dell’isola sono state colpite da violentissime bombe d’acqua. La situazione più critica, riporta il Quotidiano nazionale, si è registrata nella zona di Pirri (Cagliari) dove le strade si sono allagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e allagato scantinati e garage. Sotto scacco anche Cagliari città, colpita da un violento nubifragio. Strade allagati e fortissimi disagi anche ad Assemini (città metropolitana di Cagliari) dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e fango.



A Monastir ed Escolca, sempre nel sud della Sardegna, la strada comunale alle porte del paese e la provinciale per Gergei risultano impraticabili anche per la presenza di fango e detriti sull’asfalto. Paura tra i turisti, scappati in massa dalle spiagge. Purtroppo tre i paesi colpiti oggi c’è ancora colpita Bitti il comune devastato dall’alluvione del novembre 2020 e reduce dal nubifragio di pochi giorni fa.





Maltempo, emergenza in Sardegna: bombe d’acqua e danni



Decine le chiamate con i vigili del fuoco che sono intervenuti per l’allagamento del piano terra di un’abitazione. Decine gli interventi nel resto dell’area. Neppure il Nuorese è stato risparmiato. Poco dopo l’ora di pranzo con locali bombe d’acqua che, secondo le prime informazioni, non hanno causato danni ma solo disagi. (Leggi anche “Un inferno”. Sonia Bruganelli in lacrime per la figlia, la malattia e quei momenti terribili)



In alcune zone la situazione resta critica mentre si aspettano con ansia le prossime ore. Per i prossimi giorni le previsioni parlano di un’instabilità del clima ancora perdurante. Secondo gli esperti de Ilmeteo.it, almeno fino a Ferragosto. Di seguito le previsioni per il fine settimane riportate dal sito. Venerdì 12 agosto – Al Nord: tempo instabile al Nord-est, entro sera anche altrove. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo, in serata pure in Toscana. Al Sud: maltempo con acquazzoni e temporali, in particolare nel pomeriggio.



Sabato 13 agosto – Al Nord: soleggiato. Al Centro: locali acquazzoni tra Abruzzo, Molise e Lazio, soleggiato altrove. Al Sud: acquazzoni e temporali sparsi, specie nel pomeriggio. Tendenza – prevalenza di sole domenica salvo acquazzoni sull’estremo Sud. Ferragosto instabile al Nord e sull’Alta Toscana, prevalenza di sole e caldo altrove. Possibile nuova ondata di caldo africano in seguito.

