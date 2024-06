Dramma in riva al mare, un uomo di 77 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. La tragedia si è consumata ieri, sabato 22 giugno, intorno alle 16.30. Si tratta dell’ultima vittima in ordine di tempo. Solo pochi giorni fa a Nettuno aveva perso la vita un 20enne. La vittima si chiamava Karan Deep , indiano di origine, morto affogato dopo una nuotata al largo dell’ex lido Gabbiano, oggi dismesso. “Nell’ultima settimana i nostri bagnini hanno già salvato due persone su quella spiaggia dove manca l’assistenza”, raccontava sconvolta al Corriere della Sera Maria Tondinelli titolare del Salus.

La prima a vedere il ragazzo in difficoltà era stata la bagnina di un vicino stabilimento che ha allertato i soccorsi. Mentre il ragazzo spariva sotto il pelo dell’accqua, l’assistente bagnanti si è tuffata in mare e dopo aver raggiunto il ragazzo lo ha portato a riva. Qui sono stati fatti tutti i tentativi per rianimare il 20 enne per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.





Castiglioncello, malore in acqua: muore 77enne

Una storia che ricalca quella del 77enne morto a Castiglioncello, sulla spiaggia libera di Caletta, lato nord. A quanti si apprende l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità ma solo il fatto che fosse residente a Montelupo Fiorentino, era in acqua quando ha perso conoscenza. Il bagnino di uno stabilimento balneare vicino si è subito accorto che qualcosa non andava e si è tuffato, portando a riva il bagnante.

Immediati sono scattati i soccorsi. Racconta il Tirreno come: “I soccorritori hanno proseguito con le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Non ha mai ripreso conoscenza e il medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A Caletta è intervenuta la guardia costiera di Castiglioncello, che ha avvisato il sostituto procuratore di turno dell’accaduto”.

La salma à stata restituita alla famiglia senza che venisse disposta l’autopsia. Il corpo è stato quindi trasportato all’obitorio da un mezzo del servizio di onoranze funebri della Fondazione Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo, in attesa dell’arrivo dei familiari.