Attenzione a queste onde particolari in mare. Con l’arrivo dell’estate ovviamente tantissimi italiani stanno scegliendo come meta delle proprie giornate di relax le località balneari. Si arriva in spiaggia – meglio di buon mattino – si pianta l’ombrellone, si appoggia l’asciugamano e poi subito un bel bagno.

Ma bisogna fare attenzione. In questi giorni abbiamo avuto notizia di diversi incidenti e purtroppo ci sono state anche vittime. Un ragazzo di 21 anni, ad esempio, è morto annegato a Jesolo. In tutto sono morte tre persone in poco tempo. Proprio nelle ultime ore sul web è apparso un articolo in cui si invitano i bagnanti a fare particolare attenzione quando ci sono queste onde.

Leggi anche: Tragedia in vacanza: la gita in mare, poi lo choc sugli scogli. Pietro muore a 26 anni davanti alla fidanzata





Attenzione alle ‘onde quadrate’: il pericolo

Molti di voi avranno visto queste particolari onde dette ‘quadrate’, parliamo in questo caso del fenomeno noto come “mare incrociato”. Si tratta di onde che provengono da direzioni diverse e si scontrano provocando un movimento che può apparire affascinante, ma che in realtà nasconde più di un pericolo.

Quando ci troviamo nel mare incrociato si possono incontrare due onde che si muovono in direzioni diverse. È un fenomeno in realtà piuttosto comune. Ma non va sottovalutato. È una situazione che può trarre in inganno anche i più esperti. In questo modo si creano risacche che sono la causa di tanti annegamenti.

Sui social molti condividono immagini e video mettendo in guardia gli altri. Quando si finisce in mezzo alle onde quadrate è molto difficile uscirne perché si viene trascinati in due direzioni diverse. Dunque ci si stanca subito e si fa fatica a tornare a riva. Sembra quasi di essere catturati in una specie di vortice. Come uscirne? Sul sito Greenme leggiamo: “Niente panico, ma soprattutto non sentiamoci in grado di affrontarlo o prendiamo l’occasione per postare foto sui social: la cosa più sicura da fare è uscire immediatamente dall’acqua per evitare spiacevoli inconvenienti.

“Guarda qui!”. Un banale momento al mare, poi l’imprevisto: tutto ripreso. E tutti basiti