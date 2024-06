Grave incidente questa mattina intorno alle 6 all’interno della galleria di Sant’Anna sull’Aurelia. Un trentenne che viaggiava a bordo della sua moto è morto. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e i militi del 118. L’uomo nella caduta aveva perso conoscenza, inutili i tentativi di rianimarlo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario con l’automedica e la croce rossa di Riva Trigoso che hanno provato per un’ora a rianimare il giovane. Troppo gravi però le ferite riportate nell’incidente, il ragazzo è morto e a niente sono valsi i tentativi del personale medico di salvarlo. La vittima, come riporta l’Ansa Liguria, è Erik Steven Culqui, classe 1995.

Schianto nella galleria Sant’Anna Sestri Levante, morto Erik Steven Culqui

Dai primi accertamenti non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Sul luogo dell’incidente oltre al personale sanitario anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anas in una nota ha fatto sapere che “la strada statale 1 “Via Aurelia”, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 475.135 al km 475.765, in località Sestri Levante (GE).

L’Ansa ha detto di aver aperto un percorso alternativo: Autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”. La statale 1 Aurelia risulta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

