“È passato col rosso”. Manila, morta a 24 anni falciata da un auto. La tragedia a Roma, nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca. La giovane era su un monopattino quanto è stata investita da una macchina, sembra ad alta velocità. Il dramma intorno alle 19:30 del pomeriggio del 17 giugno 2024. Dopo il colpo terribile per la povera Manila De Luca non c’è stato niente da fare. Immediato l’intervento dei sanitari, ma anche degli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale, per i rilievi del caso.

Chiaramente poco dopo il misfatto sono iniziati subito gli accertamenti per cercare di capire di chi è la responsabilità della morte della 24enne. L’auto che ha investito la giovane, era guidata da un 22enne che subito dopo lo schianto si è fermato, come da prassi, per soccorrere la povera ragazza. Ora, come è normale in questi casi, dovrà essere passato al setaccio con test per verificare se nel sangue ci sono residui di alcool e droghe che potrebbero aver rallentato i riflessi.





Manila De Luca era una ragazza amata e molto conosciuto nel quartiere in cui abitava, Tor Bella Monaca appunto. La giovane lavorava in una tabaccheria e chiaramente conosceva tantissime persone della zona, le stesse che in queste ore non riescono a darsi pace per quello che le è successo. Il terribile sinistro è avvenuto di fronte all supermercato Pewex.

I testimoni sul posto fanno sapere che l’auto del 22enne si è distrutta completamente con l’impatto. D’altro canto, il monopattino di Manila è stato proiettato a diversi metri dal punto dello scontro. La 24enne, fanno sapere fonti vicine agli inquirenti, è morta all’istante. Come dicevamo non c’è stato nulla da fare per lei e il 118 non ha potuto fare altro che constatare l’ora del decesso.

Alcuni testimoni hanno fatto sapere ai vigili urbani che l’auto in questione potrebbe essere passata col rosso. Motivo per il quale adesso gli inquirenti stanno cercando di capire se è così oppure no. Ancora sangue sulle strade italiane, un problema ancora terribilmente sempre troppo attuale.

