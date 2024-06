È morto Riccardo Legnani, motociclista di 23 anni di Rescaldina (Milano) che nella serata di mercoledì era rimasto coinvolto in un grave incidente a Turate (Como). Imedici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile.

L’incidente è successo intorno alle 21.30 mentre il giovane, alla guida di una moto Ducati Monster 900, stava percorrendo via Cavour in direzione del centro del paese e dopo un sorpasso di un camion, una volta rientrato sulla sua corsia di marcia, Riccardo avrebbe perso il controllo della sua due ruote cadendo sull’asfalto.





Come riporta il quotidiano Il Giorno, sembra che tra la moto e il camion non ci sia stato alcun contatto, ma la ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso da parte dei carabinieri di Cantù. I soccorritori del 118 hanno cercato di stabilizzare il ragazzo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.

Riccardo è stato caricato sull’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Varese, dove è arrivato meno di un’ora dopo l’incidente. Ricoverato e stabilizzato, poi trasferito in terapia intensiva, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

L’impatto è stato devastante e i medici hanno dovuto dichiarare il decesso del giovane. È stato effettuato l’espianto degli organi, mentre il magistrato di turno della procura di Como, disponeva il sequestro di moto e casco, in attesa della prima relazione dei carabinieri che hanno svolto i rilievi.