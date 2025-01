L’Italia è in lutto per la morte di una delle figure più prestigiose. Purtroppo le ultime notizie non erano state affatto rassicuranti e nella prima mattinata del 13 gennaio è arrivato il comunicato stampa della famiglia, che ne ha annunciato la sua scomparsa. Un dolore enorme per tutti coloro che gli hanno voluto bene e che lo hanno apprezzato umanamente e professionalmente.

A morire è stato Oliviero Toscani, il famosissimo fotografo che da alcuni giorni era ormai ricoverato in ospedale a Cecina (Livorno) per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era stato lui a rivelare in passato al Corriere della Sera di essere affetto da una malattia, l’amiloidosi, che lo aveva reso quasi irriconoscibile: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”. E ora la sua morte ha addolorato tutti.

Leggi anche: “Ha avuto un ictus, non c’è stato niente da fare”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante





Oliviero Toscani è morto: addio al famoso fotografo

La famiglia di Oliviero Toscani ha comunicato così la sua morte alla stampa, avvenuta all’età di 82 anni: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali”. La sua carriera è durata ben 60 anni: ha girato tutto il mondo lavorando per le riviste più importanti.

Ha fotografato personaggi di enorme livello, infatti il sito TgCom24 ha ricordato John Lennon, Andy Warhol, Muhammad Ali, Lou Reed, Claudia Schiffer, Monica Bellucci, Carmelo Bene e Federico Fellini. Fino ad arrivare a Jannik Sinner. La sua prima foto fu sul Corriere a 14 anni, quando immortalò il viso di Rachele Mussolini a Predappio. Diplomatosi all’università delle Arti di Zurigo, in Svizzera, il suo esordio nella pubblicità avvenne con la campagna per il cornetto Algida. Le sue immagini sono state pubblicate su Vogue, Elle, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire. Con Benetton puntò l’attenzione su tematiche rilevanti come l’uguaglianza, la mafia, l’omofobia, la lotta all’Aids e la pena di morte.

Oliviero Toscani lascia la moglie Kirsti Moseng, una modella originaria della Norvegia con la quale stava insieme dalla metà degli anni Settanta. Aveva avuto sei figli. A causa della sua malattia aveva anche pensato al suicidio assistito in Svizzera.