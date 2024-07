Scene da far west sulla strada statale, spari di pistola e auto incendiate. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme quando si sono ritrovati la strada bloccata in entrambe le direzioni da macchine completamente incendiate. Ancora una volta le strade italiane fanno da scenario a una situazione davvero estrema, da film d’azione.

Qualche giorno fa alcuni rapinatori hanno assaltato la sede della Mondialpol nella periferia di Sassari e hanno portato via un bottino da 10 milioni di euro. Diverse banconote da 50 e da 100 euro sono state ritrovate successivamente vicino al furgone usato dal commando armato per portare via il bottino. Il veicolo è stato poi incendiato sotto un cavalcavia alle porte di Sassari. Anche in questa occasione i rapinatori hanno dato fuoco ad alcuni mezzi.

La rapina, colonne di fumo, la strada bloccata

Stavolta i rapinatori sono entrati in azione nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, per assaltare un furgone portavalori sulla statale 16, nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, nel territorio di Brindisi, ai confini con la provincia di Lecce. Notevoli i disagi al traffico.

I malviventi hanno esploso alcuni colpi di pistola e poi hanno incendiato due mezzi messi di traverso sulla carreggiata per impedire il passaggio alle forze dell’ordine. Un’azione evidentemente studiata nei minimi dettagli.

Il traffico è rimasto bloccato verso il capoluogo adriatico. Sul luogo della rapina sono arrivate macchine della polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e i vigili del fuoco. A causa delle interruzioni sulla strada statale sono state predisposte uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000. Non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino.

