C’è anche un bambino si appena 16 mesi tra le vittime del terribile incidente che si è verificato stamattina all’alba sulla statale. L’altra vittima è una ragazza di 20 anni. Entrambi viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. Nel bilancio ci sono da contare, inoltre, due persone trasportate d’urgenza in ospedale (una giovane di 23 anni e un’altra di 21). Le loro condizioni sono gravissime. Viaggiavano tutti insieme. Secondo una prima ricostruzione, la persona alla guida era ubriaca.

Una tragedia. Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Terribile la scena che si sono travati davanti. Pare che non ci siano altri mezzi coinvolti e che quindi la vettura sulla quale si trovavano le ragazze insieme al bambino di 16 mesi abbia fatto tutto da sola. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli specialisti.

Schianto choc all’alba: muoiono un bambino di 16 mesi e una 20enne

Di due morti e due feriti il bilancio dell’ incidente avvenuto all’alba sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, in territorio di Monreale. A perdere la vita un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit. Per loro non c’è stato niente da fare. All’arrivo dei soccorritori erano già morti. Gravemente ferita M J. di 23 anni, ricoverata al Civico in prognosi riservata. Nello stesso ospedale c’è una terza ragazza, C. I. di 21 anni, trasportata in codice giallo.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. Tutti e quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. La dinamica dell’incidente, che non vede coinvolti altri mezzi, è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri. “Secondo una prima ricostruzione alla guida c’era una donna che, secondo i carabinieri, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma”, scrive Il Fatto Quotidiano.

Traffico paralizzato intanto. L’Anas, intervenuta sul posto assieme a carabinieri e soccorritori, ha temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi. Tra Altofonte e Giacalone, il traffico in direzione Palermo viene smistato prima sulla provinciale 20 e poi sulla statale 186; viceversa per le auto che si dirigono verso Sciacca.

“Il personale di Anas e le forze dell’ordine – si legge in una nota – sono sul posto per la gestione dell’incidente e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile“.