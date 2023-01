È un periodo particolarmente fortunato per chi gioca al Gratta e vinci. Di recente la fortuna ha baciato un uomo a Francavilla Fontana: è entrato in una tabaccheria e ha acquistato un biglietto da dieci euro. Non poteva immaginare che fosse quello vincente: infatti ha incassato 500mila euro. Non poteva credere ai suoi occhi: si è inginocchiato e ha ringraziato i titolari. Il racconto dei titolari è da brividi dal momento che hanno voluto sottolineare che l’uomo in questione non sia neanche tra i giocatori più accaniti.

E in tal senso va sottolineata la storia della signora che pensa di aver vinto 100 euro, in realtà erano 10mila. È accaduto in una tabaccheria di Ugento (Lecce). Ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea da 5 euro (“Doppia sfida”) e, grattando i numeri, ne aveva trovati 3 uguali. La cliente si ripresenta per riscuotere la vincita e grazie anche all’onestà dei titolari della rivendita fa una clamorosa scoperta.

Leggi anche: “Hai vinto 2 milioni”. Un gratta e vinci dopo il lavoro e forse non ci tornerà più: chi è il fortunato





Turista per sempre, vince 2 milioni di euro al Gratta e vinci

“Davanti alle nostre insistenze, però, ha preso il biglietto in mano ed è scoppiata a piangere. Ed è andata via – ha raccontato la titolare -. Compra solitamente un biglietto da 2 euro, ma essendo quel giorno la Vigilia dell’Epifania ne prese uno da 5 euro. Voleva il Miliardario, ma era terminato. Così le diedi il Doppia Sfida Anche quel giorno, come sempre, disse: ‘Non mi date mai un biglietto buono’”.

L’ultima vittoria milionaria è di un uomo di Sant’Agnello, comune della penisola sorrentina in provincia di Napoli. Ha acquistato il tagliando del Gratta e vinci “Turista per sempre” all’interno di un esercizio del Centro Direzionale di Napoli. Ad aggiudicarsi l’ingente somma di denaro, 2 milioni di euro, è stato – secondo quanto riporta Il Mattino di Napoli – un giovane professionista ella Costiera sorrentina.

In base alle norme del gioco 300mila euro li incasserà alla presentazione del tagliando vincente e poi percepirà, per venti anni, una rendita mensile di 6mila euro. La penisola sorrentina si dimostra particolarmente fortunata in questo periodo: nei giorni scorsi il Lotto ha premiato con 20mila euro l’acquirente di un biglietto venduto a Sorrento, mentre risale ai giorni delle festività natalizie la vincita di un milione di euro messa a segno, sempre a Sorrento, con un Gratta e Vinci.