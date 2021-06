Terribile scontro tra 3 auto, traffico in tilt. 118 e polizia stradale sul posto

Brutto incidente stradale lungo la strada Casilina. Lo scontro si è verificato questo pomeriggio (venerdì 25 giugno) a Ferentino, in provincia di Frosinone, nel tratto che va dall’incrocio Bassetto alle Terme Pompeo.

Secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, erano circa le ore 17, quando all’ingresso di via Madonna di Fatima, si sono scontrati tre veicoli. L’impatto è stato molto violento, “ma fortunatamente tra feriti e contusi, due o tre – il numero è ancora da accertare – solo uno sembrava in condizioni più serie degli altri, ma comunque nulla di preoccupante”, si legge sul quotidiano online della provincia di Frosinone. Le persone rimaste ferite nello scontro sono state trasportate all’ospedale per accertamenti clinici ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e dall’automedica del 118, le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i tre veicoli e la polizia stradale per chiudere il tratto della strada e gestire il traffico. Sono state pesanti, infatti, le ripercussioni sulla circolazione stradale, completamente bloccata.





Solo ieri, sempre intorno alle 17, questa volta sulla superstrada Frosinone Mare, nel territorio di Sonnino, un 41enne di Frosinone, ha perso il controllo della moto mentre procedeva in direzione Terracina. L’incidente si è verificato al chilometro 5 della 669 Prossedi Terracina. L’uomo è stato trasferito all’ospedale per le gravi ferite riportate durante l’impatto con l’asfalto.

Sul posto i soccorritori del 118, un’eliambulanza, con cui l’uomo è stato trasportato a Roma, la polizia locale di Sonnino e i carabinieri di Priverno per accertare la dinamica dell’incidente e liberare la carreggiata dai detriti lasciati dalla moto.