Terribile tragedia a Torino, precisamente all’altezza del civico 295 di corso Grosseto, dove una donna di 49 anni che attraversava la strada è stata investita e uccisa da un mezzo della società Amiat utilizzato per la raccolta della nettezza urbana. Si tratta di un quadriciclo elettrico.

La donna è stata investita ed è morta nella mattinata di venerdì 28 giugno a Torino, nel corso Grosseto. Sull’identità della vittima dell’incidente stradale non si hanno al momento notizie, la sua identità non è stata resa nota.

Corso Grosseto, donna travolta e uccisa da un mezzo per la raccolta rifiuti

Sul luogo dell’incidente stradale è arrivata l’ambulanza ma per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I tentativi degli operatori del 118 di salvarla sono risultati vani e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ancora da verificare l’esatta dinamica dell’incidente stradale, ma dai primi rilievi sembra che la donna stesse attraversando la strada dall’aiuola centrale. A chiamare i soccorsi è stato l’uomo alla guida del camioncino Amiat, che – sotto choc – ha raccontato di non essere riuscito ad evitare l’impatto.