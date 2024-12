Saldi invernali 2025, quando cominciano: inizio e fine, le date regione per regione

Dopo le festività è tempo di saldi. La caccia all’affare è pronta a partire in tutte le regioni. Segnali positivi arrivano dalle indagini di settore: “Le previsioni per i saldi sembrerebbero positive perché c’è stata un po’ più di attenzione negli acquisti e i negozi sono un po’ più forniti di prodotti anche di fascia medio-alta – segnala Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio -. Nelle ultime settimane dell’anno si sono visti più giovani fare acquisti nei negozi tradizionali”.

“Perché hanno colto l’importanza di toccare e provare il prodotto per poi indossarlo subito”. Sul fronte degli sconti si inizierà con una riduzione del 20-30% “con in più il vantaggio di conoscere il prezzo iniziale del capo, che diventerà così più appetibile”, aggiunge Felloni.





“La formula delle vendite di fine stagione è oggetto di discussione anche tra noi operatori, per molti aspetti è superata – dice il presidente di Federmnoda Confcommercio Verona Mariano Lievore – ma è positiva la scelta della data unica di inizio in un momento così delicato per il comparto: i saldi invernali, in questo senso, possono rappresentare una boccata d’ossigeno“.

A livello nazionale le vendite dei prodotti di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa e degli articoli sportivi, hanno registrato fino a metà 2024 un calo dell’8,1% e dell’8,5% rispetto agli stessi mesi del 2023. La speranza è che il trend possa essere invertito con in saldi. Ecco il calendario completo dei saldi invernali 2025 per ogni regione italiana:

Campania: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Lombardia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025

Toscana: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Basilicata: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Provincia di Bolzano: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025

Provincia di Trento: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Calabria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Sicilia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Valle d’Aosta: dal 4 gennaio al 31 marzo 2025

Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Piemonte: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025