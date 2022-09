Ecco dov’era finita Giorgia Meloni. L’ultima volta che è stata vista pubblicamente erano le 3 inoltrate ed era la notte della sua grande vittoria. Poi la promessa di una conferenza stampa nel tardo pomeriggio, mai rispettata. E allora la domanda è sorta spontanea: dov’è finita la futura premier del paese? In tanti hanno ipotizzato che Giorgia Meloni si sia prima riposata dopo la grande festa, sacrosanta visti i numeri e che successivamente abbia organizzato una riunione coi fedelissimi.

Il primo punto in agenda è quello fondamentale: creare una squadra di governo inappuntabile per il Presidente della Repubblica. Ma è davvero così? Sembra infatti che la Meloni abbia avuto persino il tempo di andare in palestra. Eccola quindi Giorgia Meloni, in tuta, pronta a “scaricare un po’ di tensione accumulata”. La leader del primo partito in Italia, ha deciso di recarsi in palestra per una sessione di allenamento, altro che toto ministri.

Ecco dov’era finita Giorgia Meloni: mistero svelato, era in palestra

A farlo sapere a tutti, forse con un pizzico di noncuranza, è stato il suo personal trainer, Fabrizio Iacorossi. L’uomo non è uno sconosciuto anzi, molti sanno che si tratta dell’allenatore e amico di Francesco Totti e Ilary Blasi. Forse per far vedere a tutti che anche il prossimo Presidente del Consiglio si fa allenare da lui, posta un filmato divertente proprio con Giorgia Meloni.

”Buongiorno, oggi è lunedì – dice Iacorossi -. Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino. Abbassiamo un po’ la tensione. E ci prepariamo. Daje”. Durante il video la leader di FdI appare sorridente, partecipa volentieri al video del personal trainer, e manda baci ai follower. E fra i tanti like al post spunta anche quello di Ilary Blasi.

Ohm dicevamo non è un caso: Iacorossi è uno storico amico della showgirl e dell’ex marito Francesco Totti. Non solo, il personal trainer, per un periodo, ha aiutato l’ex capitano della Roma a tenersi in forma dopo il ritiro. La sua palestra, XCross Roma, ha ospitato diversi calciatori negli anni: Mirko Vucinic, Miralem Pjanic, Alesandro Florenzi, Federico Balzaretti e tanti altri. Da oggi anche Giorgia Meloni (che per fortuna non è sparita).

