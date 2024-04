Un terribile dramma si è registrato a Roma, dove un uomo è morto in un incendio. E si è scoperto chi è questa persona, molto conosciuta nel mondo dei famosi. Purtroppo le fiamme non gli hanno dato scampo ed è rimasto carbonizzato. Nonostante i vigili del fuoco siano arrivati sul posto in pochissimo tempo, non c’è stato niente da fare per lui ed è stato dichiarato deceduto.

La tragedia ha avuto luogo alle ore 6 di venerdì 5 aprile. Nel quartiere Prati di Roma un uomo è morto a causa di un incendio, che si è portato via per sempre questo personaggio noto tra i vip. I pompieri sono intervenuti con l’autoscala, l’autobotte e due squadre, ma se n’è andato via per sempre. Hanno perso la vita anche tre suoi gatti, che vivevano con la vittima.

Roma, uomo morto in un incendio: è noto nel mondo dei vip

Nella capitale Roma quest’uomo è morto e non ha quindi avuto scampo a causa di un incendio devastante. A perdere la vita è stato Ernesto Tafuri, 70 anni, dentista dei famosi. Per circa due ore i vigili del fuoco hanno fatto il possibile per spegnere il rogo e salvarlo, ma non è stato possibile. L’intero appartamento della vittima è stato poi giudicato inagibile.

Non si conoscono le ragioni che hanno scatenato il rogo. Al lavoro anche il primo Gruppo Prati della polizia locale, che dovrà fare chiarezza. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, così come è stato chiuso un ingresso di una scuola. Tra l’altro, le fiamme si sono sprigionate proprio a ridosso della caserma dei vigili del fuoco.

Nessun problema invece per il palazzo di sette piani nel complesso, infatti le famiglie che ci vivono potranno rimanerci essendo agibile. Resta l’enorme tristezza per la morte di Ernesto Tafuri.