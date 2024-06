Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un settantenne. Ancora da chiarire la dinamica, sul caso indaga la polizia. La tragedia si è consumata oggi, mercoledì 19 giugno poco dopo le 17.30, a Rho, in provincia di Milano. Vittima un uomo di 70 anni. A quanto si apprende il ciclista è stato travolto e ucciso da una betoniera all’incrocio tra corso Europa e via del Maino a Rho. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale dell’ultimo periodo nel Milanese in cui un ciclista perde la vita.

Racconta il Resto del Carlino come: “Sul posto sono subito arrivati un’ambulanza e un elicottero di soccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite ma è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Rho per tutti gli accertamenti del caso. La polizia è al lavoro per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente”.





Rho, ciclista travolto da una betoniera: è morto sul colpo

Alla guida del mezzo c’era un 42enne. Si tratta dell’ennesimo ciclista morto sulle strade. Il 2023 si è rivelato tragico per i ciclisti italiani, con un totale di 197 morti registrati su strada. La fascia di età più colpita sembra essere quella sopra i 65 anni. Oltre il 60% degli incidenti che riguardano i ciclisti e i pedoni avviene in ambito urbano.

Dove maggiore è l’utilizzo di forme di micromobilità e, conseguentemente, dove deve essere concentrata l’attenzione in termini di pianificazione e adozione di contromisure. Che la situazione fosse critica non è purtroppo una novità. Ce lo confermava già nel 2022 anche il Report “Make Way for Walking and Cycling” redatto da PATH (Partnership for Active Travel and Health).

Che forniva informazioni dettagliate sulla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, oltre a presentare dati statistici sugli incidenti mortali occorsi nel periodo 2011-2020. Secondo questi dati l’Italia guida, infatti, la classifica degli incidenti mortali nei paesi europei, con 5,1 decessi ogni milione di km percorso in bici, quasi il doppio della Francia (2,9) e più di 5 volte il valore registrato in Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi (0,9).