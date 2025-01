“Morta congelata nella notte”: tragedia in Italia a causa dell’emergenza freddo. Una donna di 56 è stata trovata senza vita in un avvallamento a bordo strada. La drammatica scoperta è avvenuta la mattina del 6 gennaio, quando alcuni passanti hanno notato il corpo e hanno immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime indagini, non sono stati rilevati segni di violenza né elementi che facciano pensare a un incidente. Tuttavia, sarà necessario l’esame autoptico per chiarire con certezza le cause del decesso. La notizia, riportata dal quotidiano Dolomiten, ha scosso la comunità locale.

Donna morta di freddo trovata sul ciglio della strada, la terribile scoperta dei passanti

Il dramma si è consumato a Bressanone. La vittima è una donna di 56 anni di origine somala, che dal 2009 viveva nella cittadina dell’Alto Adige. Inizialmente risiedeva in un appartamento, ma negli ultimi tempi sembra che avesse perso una sistemazione stabile, trascorrendo le notti all’addiaccio. Era stata spesso vista bivaccare nei pressi della stazione ferroviaria.

Le temperature rigide di questi giorni stanno mettendo a dura prova le persone costrette a vivere in strada. In Alto Adige e in gran parte del Nord Italia, il freddo intenso rappresenta un pericolo mortale per chi non dispone di un riparo adeguato. Le previsioni indicano un ulteriore abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, rendendo la situazione ancora più drammatica per i senzatetto.

In molte città italiane in queste ore sono scattati dei veri e propri piani di emergenza per fornire assistenze alle persone senza fissa dimore, le più esposte alle temperature glaciali di queste giorni. In azione anche diverse associazioni di volontariato. Situazione più complicata nei piccoli centri dove risulta a volte più difficile raggiungere le persone in difficoltà.