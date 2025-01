Un tragico episodio di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, intorno alle 15:30, in pieno centro a Bergamo, nei pressi di via Tiraboschi, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova. Un uomo di 40 anni, responsabile della sicurezza del Carrefour, è stato brutalmente aggredito davanti agli occhi increduli di numerosi passanti, che non hanno esitato a chiamare immediatamente i soccorsi.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’attacco. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente le ambulanze e le forze di polizia, assieme al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, che ha preso in carico la situazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le ferite riportate dalla vittima sono risultate fatali.

Aggressione in pieno centro a Bergamo: accoltellato 40enne in via Tiraboschi

Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne, originario del Gambia e conosciuto per il suo ruolo di responsabile della sicurezza nel complesso che ospita sia il Carrefour che il negozio OVS, aveva già notato dei giovani che, il giorno precedente, avevano rubato della merce nel supermercato. Sebbene non fosse riuscito a fermarli, nel pomeriggio di venerdì li aveva riconosciuti e aveva deciso di intervenire per bloccarli.

Le indagini preliminari della polizia hanno confermato che si trattava di un gruppo di due o tre giovani, che, dopo aver visto l’uomo, sono fuggiti all’esterno dell’edificio. Il responsabile della sicurezza li ha inseguiti e, a pochi metri da lui, precisamente all’altezza del Passaggio Pierantonio Cividini, è stato colpito con almeno quattro fendenti.

Dalle prime informazioni raccolte da un testimone che ha visto la scena, Mamadi Tunkara, questo il nome della vittima, originario del Gambia e volto noto per essere il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour, stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato e colpito. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare gli aggressori e rintracciarli, in attesa di ulteriori sviluppi.