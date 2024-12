Importante novità sul caso della scomparsa di Angela Celentano, che ad appena 3 anni sparì nel nulla il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito. La sua famiglia non ha mai perso le speranze di ritrovarla e ora si starebbe accendendo una luce. Infatti, ci sarebbe una pista che potrebbe portare alla verità e nelle scorse ore è stata comunicata una notizia che fa sperare tutti.

La scomparsa di Angela Celentano è una delle vicende più note all’opinione pubblica italiana. Nonostante siano trascorsi ben 28 anni dalla sua sparizione, i suoi genitori non si sono mai arresi e adesso potrebbero finalmente riuscire a sapere qualcosa in più sulla loro adorata figlia. Ci sono infatti degli sviluppi da seguire con costante attenzione.

Scomaprsa Angela Celentano, la novità a 28 anni dalla sua sparizione

Negli ultimi anni si è battuta la cosiddetta pista turca, che potrebbe condurre alla soluzione della scomparsa di Angela Celentano. Come ricordato dal sito Fanpage, nel 2009 una signora di nome Vincenza Trentinella disse di aver appreso dal sacerdote don Augusto che l’allora bimba scomparsa, che oggi sarebbe una ragazza di 31 anni, potrebbe trovarsi sull’isola della Turchia di Buyukada, nell’arcipelago delle Isole dei Principi. Vivrebbe con un uomo che lei considererebbe il suo papà.

Ora si è scoperto che la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha accolto la richiesta della procura per concedere una proroga di altri 4 mesi delle indagini su questa pista che porta in Turchia. Ci saranno quindi accertamenti ulteriori per cercare di capire qualcosa in più. Già ad agosto era arrivata una proroga di 6 mesi.

Scomparsa Angela Celentano, si riaccende la speranza



Colei che fece la segnalazione, dopo il decesso del prete, è stata proprio in Turchia e ha scattato anche una foto al presunto padre di questa ragazza, Fahfi Bey, che ha una cicatrice sul volto. Le speranze si sono riaccese per la famiglia Celentano, ma bisognerà ancora pazientare per arrivare ad una conclusione definitiva.