Da oggi, avere patente e tessera sanitaria a portata di mano non significa più frugare nel portafoglio, ma semplicemente sbloccare lo smartphone. “It Wallet”, il nuovo portafoglio digitale, è finalmente disponibile per tutti gli italiani, dopo una fase di sperimentazione che ha coinvolto 50mila utenti il mese scorso. Il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti ha annunciato che il progetto è solo all’inizio: alcuni servizi digitali saranno disponibili nel 2025, ma il sistema è già operativo per diverse funzionalità.

L’Italia, sorprendentemente, è tra i primi Paesi europei a implementare un sistema di portafoglio digitale, anticipando normative che arriveranno su scala continentale nei prossimi anni. La rivoluzione digitale consente già ora agli utenti di mostrare documenti ufficiali come la patente direttamente dallo schermo del telefono. Un controllo stradale, ad esempio, diventa più semplice: la patente è virtuale e validissima, certificata dalla Motorizzazione, mentre il libretto resta per ora cartaceo.

Per chiunque voglia usufruire di questo strumento innovativo, il procedimento per configurarlo è relativamente semplice. Ecco come fare:

Scaricare l’app IO

L’app IO, già nota per l’accesso ai servizi pubblici, è il punto di partenza. Si può scaricare gratuitamente su Apple Store o Google Play Store. Assicurarsi di avere uno smartphone che consenta traffico dati è essenziale, poiché il sistema non è compatibile con dispositivi più datati. Accesso autenticato

Per iniziare a utilizzare l’app, occorre autenticarsi. Il metodo più veloce è tramite la Cie (Carta d’identità elettronica) utilizzando il Pin associato. Chi non possiede una Cie può richiederla al Comune di residenza, anche se la carta cartacea non è ancora scaduta. È necessario fornire un indirizzo email valido per completare la registrazione.

Sezione “Portafoglio”

Dopo l’accesso, si naviga nella sezione “Portafoglio” dell’app, dove si possono caricare i documenti ammessi: patente, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità. L’identità digitale dell’utente viene conservata e verificata tramite Spid, Cie o l’app CieID. Caricamento dei documenti

Ogni documento viene riconosciuto automaticamente dal sistema, che verifica i dati con gli archivi ufficiali (ad esempio, la Motorizzazione Civile per la patente). La conferma avviene nel giro di pochi minuti, salvo eventuali anomalie.

Per ora, il It Wallet consente di conservare solo alcuni documenti, ma il progetto è destinato a espandersi nei prossimi anni. L’obiettivo è trasformare lo smartphone in uno strumento essenziale per gestire documenti e accedere a servizi pubblici e privati. Saranno disponibili nel 2025 nuovi servizi digitali, ha confermato Butti, lasciando intuire che questo è solo il primo passo verso una completa digitalizzazione della vita amministrativa degli italiani.

Con It Wallet, il portafoglio fisico inizia a diventare un oggetto del passato. Se da un lato l’idea di virtualizzare i documenti può sembrare rivoluzionaria, dall’altro segna una naturale evoluzione in un mondo sempre più connesso. Questa innovazione non solo semplifica la vita quotidiana, ma mette l’Italia in una posizione di avanguardia tecnologica in Europa. La rivoluzione è iniziata, ed è già nelle tasche – anzi, negli smartphone – di chiunque sia pronto a scaricare l’app IO.