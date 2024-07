Dopo le forti ondate di maltempo, sull’Italia tornano sole e caldo, ma occhio sempre al maltempo e alle grandinate che potrebbero rovinare i piani di qualcuno nel weekend. Sulla penisola è in arrivo l’Anticiclone delle Azzorre, che almeno per qualche giorno porterà il sereno e temperature gradevoli. Come detto, però, temporali e piogge restano dietro l’angolo seguite dall’ormai famoso e bollente Anticiclone Africano.

Andrea Garbinato, del Meteo.it comunica che da oggi, 4 luglio, l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, una “vecchia conoscenza” delle estati mediterranee di una volta, porterà bel tempo su tutta l’Italia. Da Nord a Sud cieli prevalentemente sereni e temperature in generale aumento. A differenza delle recenti ondate di caldo afoso causate dall’anticiclone africano, questa volta il caldo sarà più sopportabile.

Maltempo Italia, bomba d’acqua sulla città: strade come fiumi e disagi





Meteo Italia, previsioni per il weekend 5-7 luglio 2024

L’anticiclone delle Azzorre, infatti, è caratterizzato da masse d’aria di origine atlantica, più fresche e meno umide rispetto a quelle provenienti dall’Africa. Buone notizie, quindi, perché le giornate saranno calde ma meno afose. Il dominio anticiclonico però avrà vita davvero breve: a cavallo del weekend, infatti, subirà un primo indebolimento sul suo bordo settentrionale a causa di una saccatura atlantica diretta verso la Penisola Iberica.

Prevista maggiore instabilità nelle regioni del Nord, in particolare sui rilievi alpini e prealpini. Giovedì 4. Al Nord: tempo più stabile. Al Centro: soleggiato e asciutto. Al Sud: residua instabilità sui rilievi calabresi. Venerdì 5. Al Nord: tempo stabile. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo. Da Sabato 6 luglio sole e caldo con un’impennata delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con picchi fino ad oltre 35°C.

Attenzione però, perché al Nord le due masse d’aria di origine diverse – da una parte il caldo africano, dall’altra le fresche ed instabili correnti in discesa dal Nord Europa – porteranno locali grandinate e violente raffiche di vento (i temibili downburst: venti lineari fino a 100 km/h in uscita dal temporale). Stando agli ultimi aggiornamenti, scrive sempre il sito de Ilmeteo.it, andrà prestata la massima attenzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Domenica 7 luglio su Puglia, Sardegna e Sicilia si potranno toccare punte massime oltre i 36-37°C durante le ore pomeridiane, mentre al Nord, nelle ore pomeridiane aumenterà nuovamente il rischio di violenti temporali violenti, prima sulle Alpi, poi sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.