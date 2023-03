I genitori di Angela Celentano ospiti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Maria e Catello si sono voluti raccontare nel programma di Canale 5 senza troppi filtri. E nel farlo chiaramente hanno parlato molto della loro bambina, scomparsa il 10 agosto del 1996 durante un picnic sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. Da allora sono passati ben 27 anni e di Angela non c’è stata più traccia. I genitori chiaramente non hanno mai smesso di cercarla e soprattutto la speranza di riabbracciarla un giorno.

Nella puntata del 26 marzo 2022 di Verissimo, i due hanno raccontato che non sono stati affatto degli anni semplici: “Delle volte non abbiamo parole ma vediamo che il tempo passa. Non c’è giorno in cui non la pensiamo. È scomparsa solo fisicamente ma c’è ancora nelle nostre vite”. E riguardo il test del Dna sulla ragazza sudamericana, hanno confessato: “Una mazzata noi abbiamo sempre la speranza: in ogni pista e indizio. La voglia sulla schiena? Per noi poteva essere più di una prova”.

I genitori di Angela Celentano ospiti a Verissimo: “Adottata”

E ancora: “Nostra figlia aveva il ‘pepe’ e una grande gioia di vivere. Gli ultimi momenti? Angela mi disse che voleva salire sull’amaca. Poi mi girai per chiederle se avesse ancora fame. Non l’ho vista più: erano passati pochi minuti”. Secondo la signora Maria, sua figlia è stata presa per essere adottata: “Questa cosa ci fa andare avanti”.

E riguardo le sorelle di Angela, sottolineano i genitori, anche per loro è stato un enorme choc: “Non credo che all’inizio fossero coscienti di quello che stava accadendo. Sono cresciute andando avanti, le abbiamo protette senza coinvolgerle troppo. Io e mio marito ci siamo fatti forza a vicenda. Abbiamo una certezza dentro: prima o poi riabbracceremo nostra figlia”.

Maria e Catello hanno poi raccontato che a casa si festeggia ogni 11 giugno, nonostante tutto. Ultimamente i due sono diventati nonni e hanno dichiarato a Silvia Toffanin: “I nipoti ci chiedono ‘dov’è zia Angela?’ Prima o poi nostra figlia sarà con noi”. Una vicenda che ancora oggi, da quel tragico 1996, lascia tutti senza parole. In primis questi due genitori che tuttavia, da allora, non hanno mai perso le speranze di riabbracciare la loro piccola Angela.

