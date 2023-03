Un lutto ha colpito tantissimi italiani, che seguivano con grande interesse le sue vicissitudini. Era diventata un vero e proprio punto di riferimento contro una delle malattie più gravi per le donne, costrette spesso a lottare duramente per superarla. Ma lei purtroppo, nonostante gli sforzi enormi profusi in questi anni, non ce l’ha fatta. Nicoletta Saracco è morta ad appena 33 anni e ora sono in tantissimi a piangerla. La notizia del suo decesso ha fatto il giro della rete in pochissime ore. Purtroppo in molti avevano già capito tutto.

Lei infatti era molto attiva sui social network, dove scriveva della sua battaglia feroce contro la patologia. Ma Nicoletta Saracco, morta nelle ultime ore, non condivide più post sul suo profilo Instagram dal 26 novembre del 2022. E proprio sotto quel suo messaggio tantissimi follower le avevano scritto dei commenti allarmanti. Ma lei non aveva fornito risposte e 4 mesi dopo è arrivata la notizia più brutta che si potesse dare, ovvero la dipartita della giovane, che ha lasciato tutti nel dolore più profondo.

Leggi anche: “Torno presto, lo prometto”. Mamma Erica muore a 33 anni, il tumore ha spento il suo sorriso: l’ultimo post social





Nicoletta Saracco è morta a 33 anni dopo una grave malattia

Dunque, una perdita immane per tutti. Nicoletta Saracco ha lasciato un vuoto incolmabile, infatti è morta nonostante per 4 anni abbia combattuto con forza contro un tumore al seno molto grave. Attraverso il mondo social dava consigli alle altre persone malate ed era poi diventata direttamente una testimonial sulla prevenzione e la consapevolezza della patologia. Poi era sparita, probabilmente per il peggioramento delle sue condizioni di salute, fino a sabato 25 marzo, quando si è saputo della sua scomparsa.

Il sito Cronache Maceratesi ha fatto sapere che i funerali della giovane, che abitava in Lombardia e precisamente a Milano ma che era di Civitanova, si svolgeranno lunedì 27 marzo a Civitanova Alta a partire dalle ore 9.30 all’interno della chiesa dei Cappuccini. Queste erano state le sue parole, riferite a Repubblica durante un’intervista: “La mia vita era bellissima, lavoravo nella moda, poi ho scoperto la malattia ed è cambiato tutto”. Ma non sono state le sue uniche dichiarazioni rilevanti.

In un’altra intervista pubblicata dal sito Picchionews.it, Nicoletta aveva detto: “Il 10 giugno del 2019, all’età di 29 anni, è iniziato questo mio nuovo percorso di vita. Ho sempre avuto le idee ben chiare fin da piccola, sapevo cosa volevo e cosa mi piaceva ma mai avrei immaginato di ritrovarmi alla mia giovane età con una diagnosi di tumore al seno metastatico! Quello che mi ripeto sempre è ‘nulla accade per caso'”.