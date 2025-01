Enilive e Accademia Niko Romito: 5 nuove aperture di ALT Stazione del Gusto

Con cinque nuovi punti aperti a Milano, Firenze, Roma, Vicenza e Verona lo scorso dicembre, ALT Stazione del Gusto continua a ridefinire il concetto di ristorazione su strada.

Frutto della collaborazione tra Enilive e l’Accademia Niko Romito, il progetto punta a offrire un’esperienza gastronomica di alto profilo ai viaggiatori.

Ricerca, innovazione e attenzione nei confronti delle persone in movimento: ALT rispecchia i valori di entrambi i player coinvolti, proponendosi come un unicum nell’evoluzione dei servizi per le persone in mobilità e confermando l’impegno di Enilive nel trasformare le stazioni di servizio in veri e propri mobility hub.

Qui, la sosta non è più un semplice momento di pausa, ma un’opportunità per godere di un’experience di qualità in un’atmosfera accogliente.





ALT Stazione del Gusto: un nuovo modo di vivere le stazioni di servizio

Il progetto ALT si inserisce nella più ampia strategia di Enilive, che punta a far evolvere le sue stazioni in hub multifunzionali.

Dai Telepass Point al pagamento dei bollettini postali e al prelievo di denaro, dal ritiro dei pacchi fino alla spesa nei negozi di prossimità e al noleggio dei veicoli in sharing: l’obiettivo è offrire una gamma di servizi che trasformi queste aree in punti di riferimento per chi è in movimento.

Questi spazi, pensati per semplificare la vita quotidiana, offrono anche soluzioni energetiche innovative, come il biocarburante HVOlution, il biometano, il bio-GPL, l’idrogeno e la ricarica elettrica, rispondendo alle esigenze di mobilità sostenibile.

Dalla colazione alla cena: qualità senza compromessi

Il menu di ALT copre tutte le esigenze della giornata, dalla colazione alla cena, con proposte da consumare sul posto o da asporto.

Iconici sono il pollo fritto, preparato espresso in 10 minuti, e la “Bomba”, un concept di street food che reinterpreta i grandi classici della pasticceria italiana in chiave contemporanea perché siano gustati anche in versione salata.

Grazie a tecniche di lavorazione innovative e alla selezione di materie prime di qualità, ALT garantisce un’esperienza gastronomica accessibile a tutti, senza rinunciare alla cura del dettaglio. Le proposte combinano gusto, semplicità e innovazione, e rispondono ad ogni tipo di esigenza, rivolgendosi anche a chi segue una dieta vegetariana.

Un format destinato a crescere ed espandersi

Sempre grazie alla collaborazione con Accademia Niko Romito, negli ultimi mesi è stato avviato anche il rinnovo dell’offerta degli oltre 600 Eni Café in Italia.

ALT Stazione del Gusto si prepara a raggiungere molte altre città italiane ed europee: le prossime aperture sono previste in Austria e in Germania, nei pressi di Vienna e Monaco di Baviera.

La standardizzazione delle ricette e l’efficienza dei processi garantiscono qualità costante, mentre l’atmosfera informale e accogliente dei locali invita clienti di ogni età e provenienza a fermarsi, gustare piatti unici e vivere un’experience fuori dal comune.

In un mondo in continua evoluzione, ALT si fa portavoce di una nuova visione: un’energia buona che prende forma attraverso un cibo di qualità e trasforma la sosta stradale in un momento da dedicare a sé stessi, un’esperienza che nutre, ispira e rigenera. ALT celebra il valore della pausa come momento essenziale per ritrovare energia e benessere, offrendo non solo una cucina buona e accessibile, ma anche un ambiente che accoglie e rispetta chi lo vive.

È un progetto che guarda al futuro, dove il cibo diventa il fulcro di un nuovo modo di prendersi cura di sé, ovunque il viaggio porti.

Ecco gli indirizzi delle nuove aperture dei ristoranti ALT Stazione del Gusto:

Sesto San Giovanni (Milano) – Enilive Station di viale Fulvio Testi, 25

(Milano) – Enilive Station di viale Fulvio Testi, 25 Firenze – Enilive Station di via Antonio del Pollaiolo, 150

– Enilive Station di via Antonio del Pollaiolo, 150 Roma – Enilive Station di via Aurelia, KM 8,456

– Enilive Station di via Aurelia, KM 8,456 Vicenza – Enilive Station di viale della Scienza, 6

– Enilive Station di viale della Scienza, 6 Verona – Enilive Station di via Tolosetto Farinati degli Uberti, 16

Per informazioni sui punti vendita:

sito web ALT Stazione del Gusto, Facebook, Instagram.