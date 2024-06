Il maltempo non dà tregua al Nord Italia con temporali e vento forte che nella giornata di venerdì 31 maggio hanno fatto scattare l’allerta arancione per Lombardia e Veneto e quella gialla in Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Tre giovani sono dispersi dalle 13.30 di venerdì, travolti dalla piena del fiume Natisone, nella zona di Premariacco, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia.

Il sindaco Michele De Sabata ha aggiornato i cittadini dal suo profilo Facebook: “Stanno cercando 3 persone, un uomo e 2 ragazze, nel fiume Natisone; sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momento sono sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l’elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco”.

“Erano abbracciati, poi…”. Maltempo choc, tre giovani trascinati via dall’acqua: immagini spaventose





Natisone, chi sono i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume

“In questo momento è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il fiume sta aumentando”, si legge nel post pubblicato venerdì dal sindaco di Premariacco, in provincia di Udine sul suo profilo Facebook. Le ricerche dei tre ragazzi sono in corso; molto probabilmente sono stati trascinati dalla corrente del fiume in piena. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno avvistato i tre dispersi sul Natisone, purtroppo non sono riusciti a salvarli e sono stati trascinati via dalla corrente.

Nella serata di venerdì sono state rese note le generalità dei tre giovani. Si tratta di Patrizia C., 21 anni, originaria di Colleferro, MA residente a Campoformido. La sua famiglia è già stata contattata dai carabinieri. Gli altri due sono Bianca D., 23 anni, è di nazionalità romena residente a Udine, così come il ragazzo di 25, anche lui residente nel capoluogo. I ragazzi si trovavano lì per festeggiare un esame superato con successo da Bianca.

La loro auto, una BMW con targa romena, è stata trovata parcheggiata nei pressi del fiume. Fino a ieri sera erano dispersi, altro non si può aggiungere. “Noi continuiamo le ricerche per tutta la notte” ripetono i vigili del fuoco arrivati da tutta le regione perché proprio come il sindaco sperano di trovarli ancora in vita.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen — Tg1 (@Tg1Rai) May 31, 2024

Sono state esaminate le immagini delle telecamere di una centrale idroelettrica della zona. Dice alle 20.30 il direttore regionale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo: “Sul campo abbiamo una trentina di uomini, con reparti specialistici del soccorso acquatico (sommozzatori, reparto volo di Venezia, fluviali e topografi). Non ci fermeremo fino a quando non li troveremo”.