Episodio commovente a Palermo, dove una ragazza ha trovato un portafoglio e lo ha portato subito alla polizia. Un gesto di grande civiltà, anche perché dentro c’erano molti soldi ma nessun documento che potesse far riconoscere chi lo avesse perduto. La storia ha fatto subito il giro della città siciliana, poi la notizia è diventata di dominio pubblico in tutta Italia. Si è scoperto anche chi fosse la giovane, che si è resa protagonista di questo comportamento straordinariamente positivo.

Tutto è accaduto nel quartiere Noce di Palermo, infatti questa ragazza ha rinvenuto il portafoglio con parecchi soldi al suo interno mentre si trovava nei pressi di via Lancia di Brolo. E non ci ha pensato due volte, prima di rivolgersi alla polizia. Infatti, ha deciso di raggiungere il commissariato Zisa-Borgo Nuovo per raccontare tutto ai poliziotti, i quali si sono subito messi alla ricerca del proprietario. Quest’ultimo è stato chiamato dagli agenti e ha anche detto perché avesse con sé quel denaro.

Leggi anche: Anziano trova portafogli, lo restituisce e il proprietario lo picchia a sangue: il motivo assurdo





Palermo, ragazza trova un portafoglio con tanti soldi e lo consegna alla polizia

Questa giovane ha 25 anni ed è originaria della Nigeria. Quindi, Palermo è stata agli onori della cronaca in senso positivo grazie a questa decisione della ragazza, che ha preso il portafoglio con una quantità di soldi notevole, parliamo di ben 4mila euro in contanti, e l’ha dato in mano alla polizia. Si è anche saputo che la 25enne è regolarmente sul nostro territorio, ma non ha ancora un impiego lavorativo. Nonostante questo, non ha mai pensato di tenersi quella somma che l’avrebbe aiutata non poco.

Grazie ad un bigliettino da visita, i poliziotti hanno rintracciato il proprietario del portafoglio, che era stato perso mentre lui era a bordo di uno scooter. Doveva traslocare e quindi quei soldi gli erano fondamentali per pagare l’acconto per dei mobili. E gli agenti, come scritto da Palermo Today, hanno anche messo al corrente i due protagonisti della vicenda di ciò che prevede il Codice civile e precisamente l’articolo 930, che fa riferimento al premio per il ritrovatore.

Questo quanto scritto nel Codice civile: “Se tale somma o prezzo eccede 5,15 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo”. Alla fine tutti sono rimasti soddisfatti di questa vicenda, che si è chiusa nella maniera migliore.